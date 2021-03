Hoofdrollen voor Dest en Messi bij indrukwekkende zege Barcelona

Zondag, 21 maart 2021 om 22:53 • Yanick Vos • Laatste update: 23:13

In de strijd om de Spaanse landstitel heeft Barcelona zondagavond gedaan wat het moest doen. Op bezoek bij Real Sociedad won het team van trainer Ronald Koeman met 1-6. Het betekent de vijfde competitiezege op rij voor de Catalanen, die in het spoor blijven van Atlético Madrid. De achterstand op de koploper bedraagt met nog tien wedstrijden te gaan nog altijd vier punten. Met twee doelpunten beleefde Sergiño Dest een droomavond.

Barcelona wist wat het te doen stond nadat Atlético eerder op de avond nipt had gewonnen van Deportivo Alavés: 1-0. Met Frenkie de Jong en Dest in de basis was Barça de bovenliggende partij in het duel met de nummer vijf van LaLiga. De openingstreffer werd na 37 minuten spelen op het scorebord gezet en kwam op naam van Antoine Griezmann. De thuisploeg werd omsingeld rond het eigen strafschopgebied, waarna Messi Jordi Alba naar de achterlijn stuurde. Ousmane Dembélé wist op aangeven van de linksback niet te scoren, maar in de rebound tekende Griezmann voor het openingsdoelpunt.

'Oost, west, waar is Dest!?', aldus @elsierd ?? Sergiño Dest maakt zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona ??????#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/UlGVgjJdWO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

De Catalanen bleven de aanval zoeken en dat leidde vlak voor rust voor de 0-2. Na een handig balletje van Sergio Busquets had Messi een fraaie steekpass in huis op Dest. Oog in oog met Sociedad-keeper Alejandro Remiro bleef de Amerikaans international rustig en schoot hij raak in de verre hoek. Het zou een prachtige avond worden voor de ex-Ajacied, die in de tweede helft zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Het was Jordi Alba die opkwam op de linkerflank en de bal voor leek te willen geven op Messi. Het was echter Dest die goed voor zijn directe tegenstander kwam en de bal tegen de touwen werkte.

Het artikel gaat verder onder de video Zidane: 'Onbegrijpelijk dat Benzema niet geselecteerd is voor Frankrijk' Meer videos

Na de goals van Dest was het de beurt aan Messi, die zijn 768ste wedstrijd in dienst van Barcelona speelde. Met dat aantal lost hij Xavi af (767 wedstrijden) en mag hij zich de speler noemen met de meeste wedstrijden voor de club. Drie minuten na de 0-3 tekende Messi voor de 0-4. Busquets had een weergaloze pass in huis, waarna het voor de Argentijn een koud kunstje was om zijn 662ste officiële doelpunt voor Barcelona te maken. Niet lang daarna werd een doelpunt van Dembélé afgekeurd wegens buitenspel. De Fransman, die zondagavond een uitstekende indruk maakte, kreeg minuten later alsnog zijn doelpunt. De aanvaller mocht ver komen van de verdedigers van Real Sociedad, waarna hij raak schoot in de verre hoek.

Goooaaal Messi! ?? Vlak voor het laatste fluitsignaal maakt Messi er nog even 6-1 van ????#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/HLPPVSpk9P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

De wedstrijd was al lang en breed gespeeld toen Koeman besloot om Busquets naar de kant te halen, waardoor De Jong een plekje doorschoof naar het middenveld. Real Sociedad wist in aanvallend opzicht nauwelijks een vuist te maken, maar kreeg toch een eretreffer. Ander Barrenetxea Muguruza besloot verrassend uit te halen en poeierde de bal hard in de kruising. De Jong kwam te laat om hem van het scoren af te houden. Vlak voor tijd bepaalde Messi de eindstand. Na een vlotlopende aanval legde Alba af op de Argentijn, die de bal beheerst via de binnenkant van de paal tegen de touwen werkte: 1-6.