Bergwijn triomfeert over El Ghazi en zet flinke stap met Tottenham Hotspur

Zondag, 21 maart 2021 om 22:28 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur heeft zondagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Aston Villa genoten the Spurs bij rust een 0-1 voorsprong, die in de tweede helft nog verder werd uitgebreid: 0-2. Anwar El Ghazi en Steven Bergwijn startten vanaf de bank, al kwamen beiden na ruim een uur spelen nog binnen de lijnen. Dankzij de zege klimt Tottenham, dat 48 punten heeft, naar de zesde plek op de ranglijst ten koste van Liverpool (46) en Everton (46); West Ham United (49) staat vijfde en vaart in het kielzog van Chelsea (51). Aston Villa (41) blijft steken op de tiende positie.

De ploeg van José Mourinho begon niet overtuigend aan de ontmoeting op Villa Park, maar toch kwamen de Londenaren na een half uur spelen op voorsprong. Na een fraaie combinatie met Harry Kane kreeg Lucas Moura het leer terug in het zestienmetergebied. De aanvallende middenvelder legde de bal vervolgens perfect terug op Carlos Vinicius, die van dichtbij de niet te missen kans verzilverde: 0-1. Een flinke opsteker voor Vinicius, die pas voor het eerst sinds 4 februari, toen Chelsea met 0-1 te sterk was, weer kon rekenen op een basisplek in een Premier League-duel.

Aston Villa had in het eerste bedrijf helemaal weinig in de melk te brokkelen: de ploeg van manager Dean Smith produceerde voor de pauze geen enkel schot. Het was de eerste keer sinds april 2014 (Southampton) dat the Villans er in de eerste helft van een thuiswedstrijd niet in slaagden een schot te lossen. Reden genoeg voor Smith om na een uur spelen El Ghazi in het veld te brengen voor Bertrand Traoré. Hoewel de vleugelspeler sterk inviel en voor de nodige aanvallende impulsen zorgde, verdubbelde Tottenham in de 67ste minuut de voorsprong.

Met Bergwijn inmiddels binnen de lijnen mocht Kane aanleggen voor een strafschop, die vergeven werd door scheidsrechter Mike Dean nadat de spits zelf onderuitgehaald werd door Matty Cash. Kane bleef ijskoud en stuurde doelman Emiliano Martínez de verkeerde hoek in: 0-2. Door diens treffer leek het vertrouwen van Villa in een goede afloop weg te ebben, want in aanvallend opzicht liet de thuisploeg, los van een speldenprikje van Ross Barkley, zich nog maar weinig zien. De laatste kans voor Tottenham werd genoteerd Pierre-Emile Höjbjerg, die een schot uit de benedenhoek getikt zag worden door Martínez.