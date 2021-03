Ajax laat niets heel van ADO en zet grote stap richting landstitel

Zondag, 21 maart 2021 om 21:48

Ajax heeft zondagavond optimaal geprofiteerd van de nederlaag van PSV. Waar de Eindhovenaren eerder op de dag met 2-0 verloren van AZ, kende de koploper van de Eredivisie geen enkel probleem met ADO Den Haag: 5-0. Door de overwinning is de voorsprong van Ajax op nummer twee PSV opgelopen naar elf punten, terwijl de Amsterdammers nog een wedstrijd tegen FC Utrecht tegoed hebben en het beste doelsaldo hebben (+64). Met nog acht wedstrijden voor de boeg lijkt het een kwestie van tijd voordat Ajax de 35ste landstitel in de wacht sleept.

Het krachtsverschil tussen beide ploegen was zondagavond enorm. Ajax dicteerde, ADO liep achter de bal aan en hield tegen. Bij vlagen probeerde het team van trainer Ruud Brood in de omschakeling gevaarlijk te worden, maar steeds voorkwamen spelers als Lisandro Martínez en Edson Álvarez dreiging van ADO. Het duurde ruim tien minuten voordat Devyne Rensch de score opende. ADO-verdediger Dario Del Fabro maakte een gigantische fout in de opbouw door de bal in de voeten van David Neres te schuiven. De Braziliaan vond Dusan Tadic, die voorgaf en de bal voor de voeten van Rensch zag belanden. De aanvallend ingestelde rechtsback tekende voor zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Drie dagen na de ontmoeting in de Europa League met Young Boys (0-2) hoefde Ajax niet heel diep te gaan om het ADO moeilijk te maken. De thuisploeg was oppermachtig en speelde de bezoekers van het kastje naar de muur.

Brian Brobbey fungeerde zondagavond als aanspeelpunt bij Ajax. De spits was de vervanger van Sébastien Haller, die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Het was de eerste basisplaats voor Brobbey in de hoofdmacht en die bekroonde hij met een sterke wedstrijd en een doelpunt. Na een mooie combinatie met Ryan Gravenberch en Davy Klaassen bediende Rensch de toekomstige spits van RB Leipzig, die van dichtbij hard raak schoot. Weer tien minuten later was het opnieuw raak voor Ajax. ADO kreeg de bal niet weggewerkt na een hoekschop van Tadic, die de bal opnieuw kon inbrengen. De Haagse verdedigers konden niet voorkomen dat Álvarez met het hoofd de 3-0 maakte. De moed zakte zichtbaar in de schoenen bij ADO, dat leek te vrezen voor een enorme afstraffing. Ajax zette vlak voor rust nog even aan, met de 4-0 als gevolg. Rensch stoomde op en speelde Brobbey in, die op zijn beurt met een handig overstapje Tadic in stelling bracht. De Servische aanvoerder schoot de bal op fraaie wijze raak in de verre hoek.

“Het is te hopen voor ADO dat Ajax er niet zo veel zin meer in heeft”, zei ESPN-analist Arnold Bruggink halverwege de wedstrijd. Ajax nam echter geen gas terug en bleef aanvallen. Met Oussama Idrissi als vervanger van Tadic bracht Ten Hag vers bloed binnen de lijnen. De tweede helft was vijf minuten onderweg toen Davy Klaassen voor de 5-0 tekende. Op aangeven van David Neres kon hij geheel vrijstaand scoren met het hoofd. De trainer van Ajax gaf vervolgens ook speeltijd aan Lassina Traoré, Zakaria Labyad en Perr Schuurs, die de vervangers waren van Brobbey, Klaassen en Álvarez. De vele wissels kwamen het spel van Ajax niet ten goede. De Amsterdammers bleven verreweg de bovenliggende partij, maar kwamen minder eenvoudig tot grote kansen. Labyad kreeg een goede schietkans, maar de invaller schoot hoog over.

Met nog tien minuten op de klok kreeg ook Mohammed Kudus nog speeltijd van Ten Hag. De Ghanees was de vervanger van Nicolás Tagliafico. De invallers wilden zich duidelijk laten zien aan de trainer en gingen daarbij vaak voor eigen succes. Traoré had al een grote kans om zeep geholpen, waarna Idrissi in de slotfase hetzelfde deed. Waar Traoré de 6-0 binnen kon lopen, was Idrissi zelfzuchtig en faalde hij met een belabberde inzet. Het bleek de laatste grote kans voor Ajax, dat na de interlandperiode over twee weken de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.