Jong Oranje dreigt steunpilaar te moeten missen: ‘Het ziet er ernstig uit’

Zondag, 21 maart 2021 om 21:27 • Laatste update: 21:28

Sven Botman is hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar voor de groepsduels van het EK met Jong Oranje. De 21-jarige verdediger kwam zondagavond namens Lille OSC in actie tegen Nîmes Olympique (1-2 nederlaag), en moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen vanwege een spierblessure. Een fikse aderlating in aanloop naar het EK voor bondscoach Erwin van de Looi, die eerder op de zondag al een afmelding kreeg van Jurriën Timber.

“Hij moest eruit met een spierblessure die er ernstig uitziet”, zo klonken de woorden van Lille-trainer Christophe Galtier na afloop van het Ligue 1-duel. Hoewel er geen directe aanleiding was voor het blessuregeval, moest Botman de hoop op het kunnen uitspelen van de wedstrijd in de 75ste minuut opgeven; hij werd vervangen door Tiago Djaló. Aangezien de coach vreest voor een serieuze blessure, is de kans klein dat de centrale verdediger kan worden klaargestoomd wordt voor de aftrap van de groepsfase van het EK Onder 21 woensdag tegen Roemenië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Botman zou de tweede uitvaller kunnen zijn voor Van de Looi, die Lutsharel Geertruida opriep als vervanger voor de met het coronavirus besmette Timber. Mocht de groepsfase van het EK inderdaad te vroeg komen voor de verdediger van Lille, dan is de kans groot dat de bondscoach Sherel Floranus (sc Heerenveen), Devyne Rensch (Ajax), Mats Knoester (Heracles Almelo) of Kik Pierie (FC Twente) ter vervanging oproept. De vier namen zaten al bij de voorselectie, maar overleefden de definitieve schifting niet.

De UEFA heeft de opzet van het EK opgeknipt in twee delen. De groepsfase wordt van 24 tot en met 31 maart afgewerkt. De finaleronde staat van 31 mei tot 6 juni op het programma. De Europese voetbalbond heeft voor deze opzet gekozen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en het verplaatsen van het EK 2020 naar de zomer van dit jaar. Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). Mocht het team van Van de Looi zich plaatsen voor de finaleronde, dan mag de keuzeheer hieraan voorafgaande een nieuwe EK-selectie samenstellen.