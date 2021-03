Jack van Gelder schrikt van actie Roger Schmidt: ‘Dit is toch mensonterend?’

De invalbeurt van Mohamed Ihattaren in de wedstrijd tussen AZ en PSV (2-0) wekte zondag verbazing bij de analisten van Rondo. De aanvallende middenvelder werd drie minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door trainer Roger Schmidt. Presentator Jack van Gelder en analist Khalid Boulahrouz hebben weinig begrip voor de late invalbeurt van de talentvolle jeugdexponent, die al anderhalve maand geen basisplek meer had in de Eredivisie.

Voorafgaand aan de topper verschenen beelden van een dansende Ihattaren, aan de zijde van Noni Madueke; ondanks zijn reservebeurt leek de jongeling goedgemutst. Van Gelder denkt dat die stemming na de wissel omsloeg. "Ik moest ontzettend lachen doordat hij danste met Madueke toen hij het veld op kwam. Leuk, met een stralend gezicht. En dan is er een trainer, die weet dat dat jongetje in de problemen zit – hij draait niet zoals hij moet draaien en zit ook niet bij Jong Oranje – die hem laat invallen in de 87ste minuut...", verzucht de presentator.

"Zouden jullie dan niet de neiging hebben om te zeggen: ‘Trainer, weet je wat jij doet... Scheisse, ik doe het niet.’ Dit is toch mensonterend? Ik vind het gewoon niet netjes", geeft Van Gelder aan. Volgens Boulahrouz kan Ihattaren het echter 'niet maken' om een invalbeurt te weigeren. "Maar toen ik hoorde dat hij zou invallen, dacht ik: wat wil je nu nog bewerkstelligen, wat verwacht je van zo’n jongen en wat voor coaching geef je hem mee? Creëer nog wat? Ga voor de gelijkmaker?"

Van Gelder vindt het vanwege het gebrek aan speeltijd evenwel terecht dat Ihattaren geen deel uitmaakt van de EK-selectie van het Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi. Dirk Kuyt had Ihattaren desondanks wel opgeroepen. "De ervaring is gewoon belangrijk voor Ihattaren. Die jongen heeft de pest erin, wil zichzelf bewijzen en heeft geen platform op dit moment. Als ik bondscoach van Jong Oranje was, zou ik zeggen: ‘Vriend, ga je mee? Wel luisteren en de ballen uit je broek werken.’ En als je het niet doet, moet je het ook uitleggen. Want wij hebben het er nu over en dat gaan andere programma’s ook doen."

Van de Looi gaf wel een verklaring over het ontbreken van de negentienjarige spelmaker. Het was geen makkelijke keuze om hem niet op te nemen in de 23-koppige selectie. “Hij zat niet voor niets in de voorselectie", zei de trainer in aanloop naar de groepswedstrijden tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). "Ihattaren heeft nog niet meegedaan bij Jong Oranje. Op zijn positie is er bovendien veel concurrentie. Met Noa Lang, Ferdi Kadioglu, Dani de Wit, Cody Gakpo en Javairo Dilrosun zijn we sterk vertegenwoordigd en ook Justin Kluivert zou daar nog kunnen spelen. Mo is een talentvolle speler, maar ik moet keuzes maken."