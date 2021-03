Kuyt: ‘De Boer kan het natuurlijk niet maken om hem woensdag op te stellen’

Zondag, 21 maart 2021 om 20:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

Donny van de Beek kon zondag niet imponeren in de FA Cup-wedstrijd tussen Leicester City en Manchester United (3-1). Met een slim overstapje speelde de middenvelder een belangrijke rol bij het doelpunt van zijn ploeg, maar de analisten van Rondo zagen hem worstelen in het restant van zijn optreden. Ze zouden verbaasd zijn als Frank de Boer ervoor kiest om Van de Beek woensdag op te stellen in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Turkije.

Van de Beek opereerde als centrale aanvallende middenvelder en speelde zijn eerste wedstrijd sinds 14 februari. In de tussentijd worstelde hij met zijn fitheid. Volgens Jan van Halst heeft de ex-middenvelder van Ajax zijn kans 'niet echt' kunnen pakken in het King Power Stadium. "Hij was belangrijk bij de goal. “Toen kregen we de hoop dat hij erdoorheen zou zijn", zegt Van Halst. Zeven minuten voor de rust kwam Manchester United op 1-1. Paul Pogba verstuurde vanaf de linkerflank een lage voorzet en Van de Beek liet de bal slim lopen, waardoor Mason Greenwood kon afdrukken in de rechterhoek.

"Voor Hakim Ziyech was zijn doelpunt in de Champions League deze week echt een opluchting en daarna speelde hij veel vrijer. Dat was voor Van de Beek niet het geval. Hij had niet echt de overtuiging als hij diep ging. Je zag hem ook heel erg nadenken tijdens de wedstrijd”, zegt Van Halst, terwijl hij beelden laat zien van bepaalde keuzes of ongelukkige momenten van Van de Beek: momenten waarop hij weigerde een aanvallende oplossing te zoeken of een mislukte pass verstuurde. “Op een gegeven moment werd het in de eerste helft een beetje pijnlijk dat hij de bal heel snel inleverde”, vindt de analist.

Dirk Kuyt vindt dat Van de Beek stappen moet zetten. "Je moet over je dode punten heen. Hij was, zonder de bal aan te raken, belangrijk bij het doelpunt. Maar eigenlijk had hij ook een winnende goal nodig. Dan kom je er lekker in en word je ook serieuzer genomen. Maar je merkt aan alles dat hij nog niet de automatismen heeft die hij had bij Ajax. Daar kon hij met zijn ogen dicht spelen: hij wist precies wat de spelers gingen doen en de spelers wisten dat ook van hem." De oud-international vindt het belangrijk dat basisklanten van Oranje in vorm zijn. Een basisplek voor Van de Beek verwacht hij dan ook niet.

"De Boer kan het natuurlijk niet maken ten opzichte van de andere spelers. Er komt straks een speler binnen die gewoon te weinig heeft gespeeld. Hij houdt hem er nu bij, maar er moet wel iets veranderen aan de situatie. Het houdt een keer op", stelt de 104-voudig international. Khalid Boulahrouz denkt dat Van de Beek wel baat kan hebben bij speelminuten in Oranje. "Ik denk dat hij met de spelers van het Nederlands elftal zelfs meer een band heeft dan met die van Manchester United. Je ziet dat hij zich niet begrepen voelt door zijn medespelers. Hij wil het supergraag goed doen, maar dan gaat het vaak mis."

"Hij speelt alsof hij blij is dat hij bij Manchester United mag voetballen", vult Van Halst aan. "Maar eigenlijk moet het andersom zijn. Je moet eigenlijk het gevoel hebben: ze moeten verdomme blij zijn dat ik hier voetbal. Ik kom van Ajax, heb in de halve finale van de Champions League gespeeld..." Emile Schelvis denkt dat Van de Beek wel de kwaliteiten heeft om te slagen. "Hij heeft wel de handelingssnelheid voor het hoogste niveau. Dat heeft hij ook bij Oranje bewezen." Presentator Jack van Gelder noemt een basisplek voor Van de Beek tegen Turkije 'onzin' en denkt aan een middenveld met Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Davy Klaassen of Marten de Roon.