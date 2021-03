Tannane bijt van zich af na kritische vraag: ‘Dan moet je beter kijken’

Zondag, 21 maart 2021 om 19:58 • Laatste update: 20:05

Oussama Tannane was zondagmiddag duidelijk niet gediend van kritische vragen, zo werd wel duidelijk in gesprek met een verslaggever van ESPN. Na afloop van de ontmoeting met Willem II (0-0) beet de aanvallende middenvelder van Vitesse stevig van zich af in gesprek met een journalist van de tv-zender, toen hij gevraagd werd naar de reden achter de wissel in de 77ste minuut. De 26-jarige creatieveling kon het niet laten de interviewer van een repliek te dienen.

Het gesprek voor de camera begon rustig, toen Tannane gevraagd werd terug te blikken op het spel dat de middenvelder zelf op de mat legde. “Momenten goed, momenten slordig. Maar dat komt ook doordat Willem II heel verdedigend stond, en dan ga je een beetje met risico spelen. Soms valt het goed, soms niet”, vertelde Tannane, die niet vindt dat hij exceptioneel veel risico nam in de wedstrijd. “Zo speel ik altijd. Het is niet dat ik vandaag iets te veel wilde, want ik wil iedere wedstrijd veel. Soms valt de bal in de kruising, soms niet. Ik heb zelfvertrouwen en ik weet hoe ik daar om mee moet gaan.”

"Werd je gewisseld omdat je een mindere wedstrijd speelde of had je ergens last van?", vroeg de verslaggever vervolgens, naar aanleiding van het moment dat Tannane het veld ruimde voor Million Manhoef. Die vraag schoot echter in het verkeerde keelgat bij Tannane. "Volgens jou is het een mindere wedstrijd, maar dan moet je een beetje beter kijken”, antwoordde de spelmaker zichtbaar geïrriteerd. “Het is niet elke dag zonneschijn, hè. Nou, dan moet je mij dus niet afrekenen op een slechte bal, en dat doe je nu wel. Je doet nu alsof ik een heel slechte wedstrijd heb gespeeld, dat vind ik een beetje te makkelijk."

De verslaggever van ESPN biedt daarop diens excuses aan, en herfraseert de vraagstelling: “Was het dan van heel Vitesse een mindere wedstrijd?” Dat viel wel in goede aarde bij de aanvallende middenvelder, die weer kalmeerde. "Oké, nu praat je anders. Net deed je alsof het allemaal door mij komt als Vitesse slecht speelt. We staan keurig bij de top vier en hebben nog wedstrijden tegen concurrenten. Ik vind het gewoon zonde dat je na een slechte wedstrijd direct aanvallend naar ons toekomt”, besluit Tannane.

In het duel met de Tilburgers kreeg de Marokkaans international een gele kaart gepresenteerd van scheidsrechter Danny Makkelie. Halverwege de tweede helft kreeg de middenvelder nog een mogelijkheid om de ban te breken uit een vrije trap, maar diens poging ging rakelings naast de linkerpaal. Uit de cijfers van Opta blijkt dat Tannane een passnauwkeurigheid had van 69,6 procent, terwijl diens gemiddelde passzuiverheid op 72,2 procent ligt dit seizoen.