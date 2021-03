Ibrahimovic en Ribéry laten zich gelden in strijd der veteranen

Zondag, 21 maart 2021 om 20:01 • Laatste update: 22:03

AC Milan heeft zondagavond een nipte zege geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Fiorentina keek de ploeg van Stefano Pioli even aan tegen een 2-1 achterstand, die in het laatste halfuur werd omgebogen in een overwinning: 2-3. Zlatan Ibrahimovic opende de score namens Milan en kroonde zich met diens vijftiende seizoenstreffer tot de oudste speler ooit die dat aantal bereikte in Serie A-seizoen; Franck Ribéry zette namens de thuisploeg de 1-2 op het scorebord. I Rossoneri staan met 59 punten uit 28 wedstrijden voorlopig steviger op de tweede plek van de ranglijst, varend in het kielzog van koploper Internazionale (65 punten uit 27 wedstrijden), en voor Juventus (55 uit 27) en Atalanta (55 uit 28).

De wedstrijd was nog geen negen speelminuten oud toen Ibrahimovic de score al opende. Ter hoogte van de middellijn verstuurde Simon Kjaer een splijtende dieptepass richting de Zweedse goalgetter, die aan de aandacht van de Fiorentina-verdediging ontsnapte en koelbloedig binnenschoot: 0-1. Lang konden de Milanese bezoekers niet genieten van de voorsprong, daar de stand na een kwartier spelen genivelleerd werd. Erick Pulgar mocht vanaf de hoek van de zestien aanleggen voor een vrije trap, die op fraaie wijze over de muur werd gekruld en in de korte hoek in het doel belandde: 1-1.

Na een half uur spelen kreeg Germán Pezzella een uitgelezen mogelijkheid om Fiorentina zelfs op voorsprong te schieten, maar diens fraaie hakbal belandde op de lat. Aan de andere kant deed Ibrahimovic voor rust nog een duit in het zakje, maar ook bij de spits van Milan zag hoe een schot uiteenspatte op het houtwerk. Zes minuten na de hervatting kwam er alsnog een volgende treffer op het scorebord te staan, toen Ribéry op de rand van de zestien een terugspeelpass ontving van Dusan Vlahovic en in de linkerbenedenhoek afdrukte: 2-1. Ook Fiorentina kon slechts enkele minuten genieten van een voordelige marge.

Hakan Çalhanoglu bereikte uit een hoekschop vanaf de rechterkant Kjaer, die de bal doorkopte richting de tweede paal en daar Brahim Díaz een niet te missen kans gunde: 2-2. Daarmee nam Milan, dat nadrukkelijk op zoek ging naar de drie punten, duidelijk nog geen genoegen. Ruim acht minuten nadat Ibrahimovic wederom de lat raakte werd het duel alsnog in Milanees voordeel beslecht. Franck Kessié bediende op de rand van het strafschopgebied Çalhanoglu, die met een diagonale schuiver de eindstand op het scorebord zette: 2-3.