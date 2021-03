Iheanacho sloopt Manchester United ondanks slimmigheidje Van de Beek

Zondag, 21 maart 2021 om 19:52 • Dominic Mostert

Leicester City is zondagavond ten koste van Manchester United doorgedrongen tot de halve finale van de FA Cup. De ploeg van trainer Brendan Rodgers boekte een 3-1 overwinning en treft daardoor Southampton in de volgende ronde; de andere halve finale gaat tussen Chelsea en Manchester City. Met twee doelpunten en een assist was de grote man Kelechi Iheanacho, die zeven treffers verzorgde in zijn laatste vier duels. Omdat de landstitel voor Manchester United ook uit zicht is, kan de ploeg van Solskjaer alleen nog de Europa League winnen in het seizoen 2020/21.

Door een kinderlijke fout kwam Manchester United halverwege de eerste helft op voorsprong. Onder druk van Youri Tielemans verstuurde Fred rond het eigen strafschopgebied een te korte pass richting doelman Dean Henderson, die werd onderschept door Iheanacho. De aanvaller van Leicester omspeelde Henderson en rondde af in een leeg doel: 1-0. Zeven minuten voor de rust kwam Manchester United langszij. Paul Pogba verstuurde vanaf de linkerflank een lage voorzet en Van de Beek liet de bal slim lopen, waardoor Mason Greenwood kon afdrukken in de rechterhoek.

Hoewel Manchester United een hoopgevende start kende, groeide Leicester City in de eerste helft. De thuisploeg oogde dreigend in de counter, met name aan de linkerflank, en had de controle over een groot gedeelte van de eerste helft. Na de pauze beloonden the Foxes zichzelf Youri Tielemans na een combinatie met Iheanacho mocht opstomen door het middenveld en de linkerhoek vond met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Jamie Vardy liet vervolgens oog in oog met Henderson een grote kans op de 3-1 liggen.

Ole Gunnar Solskjaer trof geen halve maatregelen. Na 63 minuten voerde de trainer van Manchester United vier wissels door: Scott McTominay, Edinson Cavani, Bruno Fernandes en Luke Shaw kwamen binnen de lijnen voor respectievelijk Paul Pogba, Van de Beek, Nemanja Matic en Alex Telles. De wissels leidden even tot een storm van Manchester United, maar die duurde niet lang genoeg. Leicester City bleef overeind en twaalf minuten voor tijd maakte een vrijstaande Iheanacho er 3-1 van met een kopbal bij de tweede paal na een vrije trap van Marc Albrighton.