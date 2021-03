Rai Vloet bezorgt Heracles in slotseconde zwaarbevochten punt

Zondag, 21 maart 2021 om 19:03 • Yanick Vos • Laatste update: 19:08

Heracles Almelo heeft zondagavond diep in blessuretijd een punt uit het vuur gesleept tegen Sparta Rotterdam. Lang zag het ernaar uit de bezoekers met de zege aan de haal zouden gaan, maar in de vierde minuut van de extra tijd maakte Rai Vloet de treffer van Lennart Thy onschadelijk: 1-1. Aan de stand op de ranglijst komt er overigens voorlopig geen verandering: Heracles staat negende met 36 punten; Sparta bezet met vijf punten minder de twaalfde positie.

De meest opvallende afwezige bij de ontmoeting in het Erve Asito was Tom Beugelsdijk, die op vrijdag positief testte op het coronavirus en niet bij de selectie zat. Het duel in Almelo was voor de neutrale toeschouwer zeker in de eerste helft bepaald geen lust voor het oog, al wist Heracles er met enkele speldenprikjes nog voor enig gevaar te zorgen. Linksback Giacomo Quagliata verstuurde een dreigende voorzet richting Ismail Azzaoui, maar Michael Heylen kon met een verdedigende actie voorkomen dat de aanval zou eindigen in een doelpunt.

De grootste kans namens Sparta werd genoteerd door Adil Auassar, die halverwege de eerste helft tevergeefs zijn geluk beproefde met een schot vanuit de tweede lijn. Het was tevens een van de laatste wapenfeiten in de weinig enerverende wedstrijd. Hoewel het openingskwartier na rust ook niet verhelderend was, werd de ban na een uur spelen dan toch gebroken door Sparta. Laros Duarte bereikte uit een vrije trap Wouter Burger, die de bal met het hoofd verlengde en daarmee Thy in stelling bracht. De spits knikte vervolgens overtuigend de 0-1 binnen.

Hoewel Heracles de bal het meest in bezit had, slaagde men er niet in voor groot gevaar te zorgen voor het vijandige doel. Acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kregen de Heraclieden wel een uitgelezen mogelijkheid om de stand te nivelleren. Auassar leverde de bal achteloos in bij Kasper Lunding, die een vrije doorgang had naar het doel maar diens vizier niet op scherp had staan. In de absolute slotminuut van de wedstrijd kwam de thuisploeg alsnog langszij. Vloet profiteerde maximaal van een erbarmelijke terugspeelbal van Heylen en zette de 1-1 eindstand op het scorebord.