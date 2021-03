Jurriën Timber mist EK door corona; Van de Looi maakt vervanger bekend

Zondag, 21 maart 2021 om 18:53 • Dominic Mostert

Jurriën Timber is niet fit genoeg voor deelname aan het EK met Jong Oranje. De verdediger van Ajax is al enige tijd niet meer wedstrijdfit vanwege ziekte en heeft zich inmiddels afgemeld bij bondscoach Erwin van de Looi, die Lutsharel Geertruida als vervanger heet opgeroepen. De verdediger van Feyenoord zit voor het eerst bij de definitieve selectie.

Timber, die één optreden met Jong Oranje achter zijn naam heeft staan, miste de afgelopen twee officiële wedstrijden van Ajax en is er zondagavond ook niet bij tegen ADO Den Haag. Volgens Voetbal International is hij de negentienjarige centrumverdediger annex rechtsback positief getest op het coronavirus. Met Geertruida haalt Van de Looi een verdediger met scorend vermogen bij de groep: dit seizoen scoorde hij acht keer in dertig duels voor Feyenoord.

De UEFA heeft de opzet van het EK opgeknipt in twee delen. De groepsfase wordt van 24 tot en met 31 maart afgewerkt. De finaleronde staat van 31 mei tot 6 juni op het programma. De Europese voetbalbond heeft voor deze opzet gekozen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en het verplaatsen van het EK 2020 naar de zomer van dit jaar. Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). Mocht het team van Van de Looi zich plaatsen voor de finaleronde, dan mag de keuzeheer hieraan voorafgaande een nieuwe EK-selectie samenstellen.

De EK-selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax).

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ).

Aanval: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Noa Lang (Club Brugge).