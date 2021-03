Sébastien Haller ontbreekt bij Ajax vanwege positieve coronatest

Zondag, 21 maart 2021 om 18:55 • Laatste update: 19:32

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag is bekend. De Amsterdammers treden aan zonder Sébastien Haller, die positief is getest op het coronavirus. Omdat ook Antony vanwege een blessure niet beschikbaar is, start Brian Brobbey vanuit de basis. Ook Jurriën Timber en Noussair Mazraoui zijn er nog altijd niet bij. Ajax kan het gat met achtervolger PSV vergroten tot elf punten. De wedstrijd begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Edson Álvarez start net zoals afgelopen donderdag tegen Young Boys (2-0) centraal in de achterhoede naast Lisandro Martínez. Daley Blind verschijnt opnieuw in de basis, nadat hij drie dagen geleden zijn rentree maakte na een knieblessure. Doordat Antony niet in actie kan komen lijkt Neres vanaf rechts te starten en Tadic vanaf links. De twee buitenspelers zullen Brobbey moeten bedienen. De talentvolle spits start voor het eerst dit kalenderjaar vanuit de basis.

Volgens het Algemeen Dagblad kreeg Timber eerder al een positieve coronatest. Hij moest de duels met PEC Zwolle en Young Boys daardoor aan zich voorbij laten gaan. Zaterdag heeft hij individueel de training hervat, maar de wedstrijd tegen ADO Den Haag komt voor hem te vroeg. Bij een overwinning slaat Ajax een gat van elf punten met nummer twee PSV en nummer drie AZ, die allebei 55 punten verzamelden tot dusver. De Eindhovenaren gingen zondagmiddag met 2-0 onderuit op bezoek in Alkmaar. Ajax heeft bovendien nog een wedstrijd te goed tegen FC Utrecht.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Blind, Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, Brobbey, Tadic.

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl; Del Fabro, Pinas, Van Ewijk, Familia-Castillo; El Khayati, Gomelt, De Boer; Kishna, Adekanye, Besuijen