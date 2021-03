Kenneth Perez dolenthousiast na interview: ‘Ik ben echt verliefd op hem’

Zondag, 21 maart 2021 om 18:09 • Laatste update: 19:01

Kenneth Perez is zeer te spreken over Teun Koopmeiners. De 23-jarige middenvelder gaf dit weekeinde een uitgebreid interview aan NRC Handelsblad, waarin hij zijn kijk op de voetbalwereld en de maatschappij uit de doeken deed. De Deense analist zegt in de studio van ESPN onder de indruk te zijn van dat interview van Koopmeiners, die zondag een doelpunt voor zijn rekening nam in het met 2-0 gewonnen thuisduel met PSV.

“Ik ben echt verliefd op Teun Koopmeiners”, zo begint Perez na afloop van AZ - PSV. “Ik las een interview met hem in het NRC, als mens en als voetballer. Nee, maar echt. Een veelscorende persoonlijkheid. Hoe oud is hij? 21 of 23? Dan zo’n interview geven. Super realistisch, ook over het ophemelen van jonge spelers. Hij vindt dat het veel te snel gaat. Na tien wedstrijden is het al hosanna. Iedereen wil altijd de eerste zijn die heeft gezegd: ‘Ik heb nu iets gezien...’ Hij zegt dat je die jongens eerst drie jaar goed moeten presteren. Dat is vrij lang in de Eredivisie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Maar gewoon de hele toon, ook over corona. Dat je als twintig- of dertigjarige geen corona krijgt bij de benzinepomp, maar dat je het dan hebt opgezocht. Dat soort dingen vind ik ontzettend knap op zo’n leeftijd”, concludeert Perez. Koopmeiners wordt door verslaggever Hans Kraay junior voor de camera van ESPN geconfronteerd met de woorden van de analist. “Ik ook op jou Kenneth, dank je wel”, reageert de aanvoerder van AZ lachend.

Koopmeiners was goed te spreken na het duel met PSV, waarin Jesper Karlsson het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. Door de zege deelt AZ nu de tweede plaats in de Eredivisie met de Eindhovenaren. “Ik denk dat we goed verdedigd hebben. Daarbij waren we aan het begin erg goed aan de bal, later werd het allemaal wat slordiger. Maar we zijn dodelijk effectief”, analyseert Koopmeiners. Met 68 minuten op de klok vuurde hij vanaf de rand van het strafschopgebied de tweede treffer van de middag tegen de touwen. “Ik dacht: nu gaan we maar eens met rechts schieten.”

“Ik raak 'm lekker en ook hier hield Jesper weer fantastisch het overzicht, want hij had zelf ook nog kunnen schieten. Verder zijn we niet meer in de problemen geweest”, vervolgt de middenvelder. Koopmeiners meldt zich maandag bij Jong Oranje voor de eerste fase van het EK Onder-21 in Slovenië en Hongarije. Hij krijgt de vraag of dat met tegenzin zal zijn, aangezien hij misschien gerekend had op het 'grote' Oranje. “Nee, laat ik dat één keer duidelijk zeggen voor iedereen. Het was voor mij een teleurstelling dat ik niet bij het grote Oranje zat, maar het EK is ook een prachtig podium en we gaan er een mooi toernooi van maken.”