Zeefuik met primeur aan de basis van pijnlijke nederlaag voor Peter Bosz

Zondag, 21 maart 2021 om 17:33 • Laatste update: 17:46

Bayer Leverkusen is zondagmiddag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Bundesliga. Op bezoek bij Hertha BSC keek de ploeg van Peter Bosz in de rust al aan tegen een forse achterstand, die in de tweede helft niet meer werd rechtgetrokken: 3-0. Deyovaisio Zeefuik maakte zijn debuutgoal in het shirt van die Alte Dame en hij was daarmee voor het eerst sinds 2 december 2018, toen hij scoorde namens FC Groningen tegen NAC Breda (5-2), weer trefzeker.

De wedstrijd was nog geen vier minuten oud toen Zeefuik de score opende. Dodi Lukebakio bezorgde het leer op de rand van het zestienmetergebied bij de voormalig vleugelverdediger van Groningen en Ajax, die met binnenkant rechts via de paal in de verre hoek binnenschoot: 1-0. Na een kwartier spelen mocht ook Leverkusen een poging wagen via Patrik Schick, al kreeg de spits diens kopbal niet tussen de palen. Het zou voor rust een van de weinige wapenfeiten van de ploeg van Bosz zijn, en bovendien wist Hertha al vrij snel na het speldenprikje de marge te verdubbelen.

Deyovaisio Zeefuik maakt zijn eerste voor @HerthaBSC, wat een heerlijk doelpunt!??#bscb04 pic.twitter.com/UoraGe1YRd — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2021

Opnieuw was het Lukebakio die als aangever fungeerde en de bal na een fraaie dribbel klaarlegde voor Matheus Cunha. De Braziliaan kreeg de vrije doorgang richting het vijandige strafschopgebied, en hij schoot het leer vervolgens diagonaal langs doelman Lennart Grill: 2-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor die Werkself, die overigens met Jeremie Frimpong in de basis aan de aftrap stonden. Wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Zeefuik, die een een goede loopactie in huis had en het leer vervolgens bij Jhon Córdoba bezorgde.

Nadat diens eerste doelpoging nog gestopt werd door Grill, schoot Córdoba in tweede instantie en op aangeven van Matteo Guendouzi alsnog raak: 3-0. In het tweede bedrijf leek de schade nog verder op te lopen, toen Lukebakio de 4-0 tegen de touwen schoot. Na het bekijken van de videobeelden besloot arbiter Felix Brych de treffer echter af te keuren, daar de aanvaller de bal eerder in de aanval met de hand had meegenomen. Er kwam geen verandering meer aan de tussenstand, waardoor Leverkusen blijft steken op de zesde plek van de ranglijst; Hertha klimt uit de degradatiezone en bezet voorlopig de veertiende positie.