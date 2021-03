Donny van de Beek krijgt na 40 dagen zonder basisplaats grote opsteker

Zondag, 21 maart 2021 om 17:22 • Chris Meijer

Donny van de Beek heeft zondagavond een basisplaats in het duel tussen Leicester City en Manchester United in de kwartfinale van de FA Cup. Het is de eerste basisplaats voor de 23-jarige middenvelder sinds 9 februari, toen hij in de achtste finale van hetzelfde bekertoernooi aan de aftrap verscheen tegen West Ham United. De afgelopen weken stond Van de Beek buitenspel door een spierblessure.

Van de Beek keerde afgelopen donderdag voor het duel met AC Milan in de achtste finale van de Europa League al terug in de wedstrijdselectie, maar bleef toen nog negentig minuten op de reservebank. Manager Ole Gunnar Solskjaer posteert hem op een viermansmiddenveld met Paul Pogba, Fred en Nemanja Matic, waar Van de Beek vermoedelijk als aanvallende middenvelder zal opereren. Bruno Fernandes, normaal gezien de nummer tien van Manchester United, begint op de reservebank.

Voorlopig had Van de Beek dit seizoen in ieder FA Cup-duel van Manchester United een basisplaats, al haalde Solskjaer hem in het vorige duel met West Ham United na 73 minuten naar de kant. De laatste basisplaats van Van de Beek in de Premier League dateert van 5 december, eveneens tegen West Ham United. De Oranje-international speelde dit seizoen voorlopig 26 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.

Opstelling Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, van de Beek, Pogba en Martial.