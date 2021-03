Hakim Ziyech grijpt met doelpunt als invaller wederom hoofdrol bij Chelsea

Zondag, 21 maart 2021 om 16:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:35

Chelsea heeft zich zondagmiddag bij de laatste vier gevoegd in het toernooi om de FA Cup. De ploeg van manager Thomas Tuchel had in eigen huis alle mogelijke moeite met Sheffield United, maar won wel: 2-0. Hakim Ziyech was als invaller wederom van grote waarde met een treffer. Het betekende alweer de veertiende wedstrijd op rij zonder nederlaag voor Tuchel, die daarmee aan een indrukwekkende reeks bezig is. Zaterdag plaatsten Southampton en Manchester City zich al voor de halve finale van de FA Cup. De vierde en laatste plek komt voort uit het duel tussen Leicester City en Manchester United.

Opmerkelijk was dat de aanvankelijke opstelling van Chelsea kort voor aanvang van het duel werd teruggedraaid, waarmee ineens zeven spelers uit de basis verdwenen. Tuchel begon daardoor niet op volle oorlogssterkte en hield onder andere Édouard Mendy op de bank. Zijn plek onder de lat werd ingenomen door Kepa Arrizabalaga. Daarnaast verdween ook Ziyech na twee wedstrijden uit de basiself. De middenvelder annex buitenspeler maakte afgelopen woensdag nog een belangrijke treffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Atlético Madrid, maar werd zondagmiddag door Tuchel op de bank gehouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hakim Ziyech is in de tweede wedstrijd op rij trefzeker voor Chelsea! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 21 maart 2021

Chelsea overtuigde allerminst op het eigen Stamford Bridge en wist in de beginfase van het duel de goed georganiseerde muur van Sheffield United niet te doorbreken. Het eerste serieuze gevaar leidde meteen tot de openingstreffer. Een hoekschop schoot door tot bij Ben Chilwell, die met links uithaalde en zijn schot ongelukkig van richting veranderd zag worden door Oliver Norwood, die daarmee zijn eigen doelman passeerde: 1-0. De bezoekers beperkten zich voor rust tot verdedigen en moesten bijna een tweede treffer slikken, toen Norwood een slechte terugspeelbal in huis had en Christian Pulisic op de uitkomende Aaron Ramsdale schoot.

Na de pauze kwam Sheffield beter voor de dag en wist het zelfs enkele keren gevaarlijk te worden voor het doel van Kepa. David McGoldrick werd op maat bediend door John Lundstram en had de bal voor het inkoppen, maar zag zijn inzet voorlangs gaan. Twee minuten later dwong Oliver McBurnie Kepa tot een uiterste krachtsinspanning met een schot vanaf de rand van de zestien. Tuchel bracht vervolgens twintig minuten voor tijd Ziyech binnen de lijnen en zag dat de voormalig Ajacied het duel in het slot gooide, nadat hij de bal al vallend achter Ramsdale werkte: 2-0.