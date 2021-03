AZ houdt pijnlijke reeks van PSV in topwedstrijden in stand

Zondag, 21 maart 2021 om 16:22 • Chris Meijer

De strijd om de tweede plaats in de Eredivisie ligt weer helemaal open. AZ wist zondagmiddag door doelpunten van Jesper Karlsson en Teun Koopmeiners met 2-0 van PSV te winnen en komt daardoor op de ranglijst in punten gelijk met de Eindhovenaren, die nog wel een beter doelsaldo hebben. PSV slaagde er tevens voor de zestiende keer op rij niet in om een topwedstrijd tegen Ajax, AZ of Feyenoord winnend af te sluiten.

Bij zowel AZ als PSV werd de basiself op één plek gewijzigd ten opzichte van de wedstrijden van vorige week tegen FC Twente en Feyenoord. Bij de Alkmaarders keerde Fredrik Midtsjö terug in de basiself ten koste van Tijjani Reijnders, terwijl PSV-trainer Roger Schmidt geen beroep kon doen op Olivier Boscagli en daardoor Nick Viergever en Jordan Teze in het hart van de defensie posteerde. De Eindhovenaren wisten de laatste vijftien wedstrijden tegen Ajax, AZ en Feyenoord niet te winnen. De laatste zege in een dergelijk topduel boekte PSV op 22 december 2018, toen AZ met 3-1 verslagen werd.

In dat opzicht kende de ontmoeting met AZ een weinig veelbelovend begin. Het duel was pas vier minuten oud toen de thuisploeg al op voorsprong kwam. Owen Wijndal lanceerde Karlsson, die het strafschopgebied in dribbelde, niet werd gestuit door Denzel Dumfries en Pablo Rosario en doelman Yvon Mvogo verraste met een schot in de korte hoek. Nadat videoscheidsrechter Jeroen Manschot had gecontroleerd of er geen sprake was van buitenspel, stond AZ al op een zeer vroege voorsprong. De Alkmaarders waren in de beginfase de betere ploeg en zagen dat ook Calvin Stengs een mogelijkheid kreeg na een voorzet van Wijndal, maar de aanvaller miste de bal.

Gaandeweg de eerste helft werd PSV sterker en kregen de bezoekers ook de nodige grote mogelijkheden. De eerste kans was voor Mario Götze, die zijn schot naast zag vliegen. Direct daarna was de Duitse middenvelder een stuk dichterbij, toen hij in het strafschopgebied de bal in de voeten geschoven kreeg van Koopmeiners. De aanvoerder van AZ wist zelf zijn fout te herstellen door de inzet van Götze te blokken. Vervolgens kreeg PSV de bal na een schot van Cody Gakpo via AZ-verdediger Jonas Svensson wél tegen de touwen, maar deze treffer werd geannuleerd omdat Dumfries in de doelmond in buitenspelpositie stond.

In het slot van de eerste helft trad AZ-doelman Marco Bizot nog reddend op bij schoten van Götze en Donyell Malen. Na rust probeerde PSV de lijn vanuit de eerste helft door te trekken en al vroeg in het tweede bedrijf dook Malen op in het strafschopgebied, maar het gevaar werd verijdeld door Bruno Martins Indi. Ondanks dat PSV qua balbezit wel het overwicht behield, bleven de grote kansen in de tweede helft uit. Overigens liet ook AZ zich na rust ook weinig zien voor het vijandige doel, maar de thuisploeg slaagde er met 68 minuten op de klok wel om de marge te verdubbelen.

Via Stengs kwam de bal op de rand van het strafschopgebied bij Karlsson, die het leer op zijn beurt voor de voeten legde van Koopmeiners. De middenvelder voerde met zijn rechtervoet de bal hard in de rechterhoek, buiten het bereik van Mvogo. Waar PSV in het slot op zoek ging naar de aansluitingstreffer, kreeg AZ ruimte om in de omschakeling de score verder op te voeren. Zo dook Karlsson op in kansrijke positie, al zorgde zijn schot niet voor al te grote problemen voor Mvogo. Invaller Noni Madueke en Mohamed Ihattaren waren namens PSV nog dicht bij een treffer, maar in de 2-0 stand kwam geen verandering meer.