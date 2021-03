KNVB spreekt zich uit: boycot van WK in Qatar geen optie

Zondag, 21 maart 2021 om 15:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:14

De KNVB heeft zondagmiddag de standpunten naar buiten gebracht over het WK van 2022 in Qatar. De voetbalbond benadrukt absoluut geen voorstander te zijn van een eindtoernooi in de oliestaat, maar geeft tegelijkertijd aan dat een boycot van het WK geen optie is. De KNVB denkt niet dat de situatie in Qatar erg zal verbeteren als het Nederlands elftal over anderhalf jaar thuisblijft.

In een artikel in The Guardian kwam onlangs naar voren dat er bij de bouwwerkzaamheden in Qatar in voorbereiding op het WK al 6.500 arbeidsmigranten zouden zijn overleden, wat tot woedende reacties leidde in onder meer Nederland. "Ook wij hebben het artikel in The Guardian met afgrijzen gelezen en de cijfers die worden genoemd zijn ronduit verschrikkelijk. Wij hebben dit de afgelopen dagen uitvoerig besproken, zowel binnen de KNVB als met de FIFA, Nederlandse overheid en diverse mensenrechtenorganisaties." De voetbalbond meldt voorts bepaald geen voorstander te zijn van de manier waarop er in Qatar met de arbeiders wordt omgesprongen.

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en de KNVB sluit zich in de verklaring van zondag aan bij die zienswijze. "Ze zeggen dat de gastarbeiders in Qatar daar niet bepaald mee geholpen zijn, omdat zij hierdoor hun geld mislopen. Daarnaast zeggen deze mensenrechtenorganisaties dat de beoogde hervormingen in Qatar alleen ontstaan door te gaan, betrokken te blijven en druk uit te oefenen op de regering in Qatar. Met een boycot verbetert er dus niets en dat is naar ons idee ook niet de beste optie", aldus de leiding van de KNVB in het statement rondom het WK.

De KNVB accepteert dat het WK in Qatar zal plaatsvinden en wil dan ook niet dat de internationals van Oranje thuisblijven in 2022. "Sinds de Tweede Wereldoorlog is geen enkel WK-eindtoernooi door een land om politieke redenen geboycot. Een boycot is dus geen gangbaar middel", verduidelijkt de voetbalbond zijn standpunt. "Juist vanwege het WK staat de situatie in Qatar, die breder gaat dan alleen het WK, bij velen op de radar." De KNVB wil de diplomatieke inspanningen die al zijn geleverd in aanloop naar de eindronde niet verstoren door een sportieve boycot in te stellen, zo klinkt het vanuit Zeist.

De Nederlandse voetbalbond benadrukt ook nog eens dat het in 2014 'één van de initiatiefnemers was om FIFA te bewegen tot meer aandacht voor de mensenrechten in landen die een WK willen houden'. "Er is op dit gebied duidelijk progressie geboekt: bidprocedures voor komende WK’s kennen nu een zogenoemde mensenrechtenparagraaf. Helaas was die er bij de keuze voor Qatar nog niet, maar na 2022 zullen we geen WK meer zien in een land waarin de internationale mensenrechten niet zijn gewaarborgd in de bidprocedure."

Valentijn Driessen meldde vrijdag in Veronica Inside nog dat de Oranje-internationals werken aan statements over Qatar en Turkije, al verwachtte de chef voetbal van De Telegraaf geen boycot van de spelers. Volgens Driessen denkt Oranje eraan om een statement te maken rond de wedstrijd op 24 maart tegen Turkije, waar de mensenrechtensituatie de afgelopen jaren verslechterde. Honderden mensen zitten gevangen vanwege hun politieke uitingen of activiteiten. De Turkse regering onder leiding van president Recep Tayyip Erdogan gaf deze maand aan de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat beter te willen beschermen. Het is niet duidelijk aan wat voor statement Oranje denkt. "Ze willen eigenlijk ook iets doen rond die wedstrijd in Turkije. Je kan rustig een statement maken over wat daar allemaal gebeurt. Ook tijdens het WK willen ze dat doen, als het aan de KNVB ligt", aldus Driessen.