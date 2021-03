Zwarte dag voor Club Brugge: einde aan reeks en rode kaart Noa Lang

Club Brugge is zondagmiddag op eigen veld tegen een nederlaag aangelopen in de Pro League. Nummer twee Royal Antwerp FC verliet het Jan Breydelstadion met een 0-2 overwinning. De bijna wekelijks uitblinkende Noa Lang kon ook niets uitrichten voor de koploper, net als aanvalsleider Bas Dost. Lang had in de slotfase een negatieve hoofdrol vanwege een tweede gele en dus een rode kaart. Bij Brugge waren er ook basisplaatsen voor Stefano Denswil en Ruud Vormer. Tahith Chong had vorige week tegen AA Gent (0-4) nog een basisplek, maar moest nu plaatsnemen op de bank bij de thuisploeg.

Het dit seizoen oppermachtige Brugge kende een zeer stroeve start, met een tegendoelpunt in de negende minuut van de ontmoeting met Royal Antwerp als gevolg. Doelman Simon Mignolet had geen antwoord op een schot van net buten het strafschopgebied van vleugelaanvaller Didier Lamkel Zé: 0-1. Dost had de stand na een kwartier spelen alweer gelijk kunnen trekken. deze jaargang goed voor zeven treffers in competitieverband namens de lijstaanvoerder, zag zijn kopbal echter net naast het doel van de bezoekers verdwijnen. Het goede voorbereidende werk was overigens van Vormer.

In het restant van de eerste helft bleef Brugge druk zetten op de defensie van Antwerp FC. Een schot van Vormer werd net op tijd geblokt, terwijl een kopbal van Lang over het doel verdween. Waar de thuisploeg op jacht was naar de gelijkmaker, daar sloeg de nummer twee in de Pro League twee minuten voor rust keihard toe. Een harde overtreding van Clinton Mata op Dylan Batubinsika zorgde ervoor dat de bal op de stip kwam te liggen. Lior Refaelov bleef ijzig koel en schoot de bal onberispelijk in de linkerbovenhoek: 0-2. Een flinke domper voor Brugge zo kort voor het rustsignaal.

Al in de eerste minuut van de tweede helft kreeg Lang een gele kaart vanwege een harde overtreding. De Nederlandse vleugelaanvaller liet zich echter niet ontmoedigen en bleef op zoek naar de aansluitingstreffer. Die kwam er ook bijna in de 65ste minuut, ware het niet dat doelman Ortwin De Wolf zijn inzet vakkundig pareerde. Een kwartier voor het einde greep Brugge-trainer Philippe Clement in, met Dost die zijn plaats moest afstaan aan Daniel Pérez. De verandering in de spitspositie bracht de thuisclub echter niet terug in de topper. In minuut 89 ging het nog helemaal mis voor Lang, die op de voet van Maxime Le Marchand ging staan, een tweede gele kaart ontving en dus moest inrukken. Er ontstond zelfs nog een opstootje na de overtreding van de buitenspeler. Brugge ziet door de nederlaag tegen Antwerp FC een reeks van twaalf duels op rij zonder nederlaag in de Pro League ten einde komen.