De Boer ziet ‘heerlijke speler’ bij PSV: ‘Hij had dan zeker bij Oranje gezeten’

Zondag, 21 maart 2021 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

Ronald de Boer is ontzettend blij met de terugkeer van Cody Gakpo bij PSV. Een enkelblessure hield de vleugelaanvaller enkele maanden aan de kant. De buitenspeler keerde vorige week terug in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1) en ook zondagmiddag in het uitduel met AZ krijgt Gakpo een basisplaats. De PSV'er is opgenomen in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje, maar zonder blessureleed was hij volgens De Boer zonder meer aangesloten bij het 'grote' Oranje voor de aankomende WK-kwalificatieduels.

"Ik vind het een heerlijke speler en we mogen blij zijn dat hij weer fit is", steekt De Boer zondagmiddag voorafgaand aan AZ-PSV de lofzang over Gakpo in een analyse voor ESPN. "Hij leek hard op weg naar het grote Oranje", vult presentator Toine van Peperstraten aan. De Boer is het daar roerend mee eens. "Als hij was doorgegaan met die doelpunten en assists (van de periode vóór zijn enkelblessure, red.), dan weet ik bijna zeker dat hij erbij had gezeten", verwijst de analist naar de definitieve Oranje-selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

De Boer bespreekt ook gelijk de kansen van Gakpo op een plaats in de EK-selectie van het Nederlands elftal. "Oh ja, honderd procent. Daar zitten natuurlijk heel veel jongens op te azen. Roger Schmidt kijkt ook alvast naar volgend jaar, ik denk dat Gakpo dan echt het verschil kan maken. Als Donyell Malen bijvoorbeeld de sterren van de hemel speelt op het EK, dan is hij ook zomaar weg, dan hou je hem niet meer. Dan pakt een club, ik weet niet wat hij moet kosten, maar voor een Engelse of Spaanse topclub is dat natuurlijk helemaal niks", aldus De Boer, die weet dat er met miljoenen kan worden gesmeten door clubs uit de Premier League en LaLiga.

Volgens De Boer heeft PSV veel hinder ondervonden van de absentie van Gakpo in de afgelopen periode. "Een Gakpo in de vorm die hij had vóór zijn enkelblessure, ja, dat was een revelatie", gaat de analist van de betaalzender verder. "Hij liet het ook al zien onder Mark van Bommel, maar hij had dit seizoen negen keer op goal geschoten bij wijze van spreken, en acht goals. Echt geweldig. Een speler met heel veel potentie, scorend vermogen en dreiging altijd." De Boer laat vervolgens de treffer van Gakpo zien in het uitduel met RKC Waalwijk, waarbij de bal in de verre hoek verdwijnt. "Hoe hij hem erin ramt, dat is niet zomaar geluk. Er zit zoveel vastigheid in zijn schoten. Dat is een wapen dat hij heeft. Helaas kwam er een kink in de kabel door die rotblessure."