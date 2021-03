AD onthult woede-uitbarsting van Steven Berghuis op trainingsveld

Zondag, 21 maart 2021 om 14:41 • Laatste update: 14:58

Er bestaat bij Feyenoord wederzijdse irritatie en ergernis rond Steven Berghuis. Het Algemeen Dagblad doet in een analyse uit de doeken dat er vrijdag op de training een incident heeft plaatsgevonden, waardoor de stemming op de dag van de wedstrijd tegen FC Emmen (1-1) nog niet helemaal opgeklaard was. De krant constateert dat trainer Dick Advocaat Berghuis voor de camera’s in bescherming neemt, mede doordat de aanvoerder 'heel belangrijk' is gemaakt.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Berghuis niet bepaald een ‘motivator’ is bij Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers zou vrijdag op de training ‘woedend met een cornervlag in zijn handen’ hebben gestaan, na een fel duel met Tyrell Malacia. Erwin Beltman, groundsman bij Feyenoord, laat via Twitter overigens weten dat er helemaal geen cornervlaggen aanwezig zijn op trainingscomplex 1908. De lucht zou voor de wedstrijd tegen FC Emmen nog niet helemaal geklaard zijn en het teleurstellende gelijkspel tegen de hekkensluiter van de Eredivisie zou het chagrijn alleen maar hebben versterkt.

Tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen kreeg Berghuis het aan de stok met ‘iemand die hem na de zoveelste keer balverlies probeerde op te peppen’. Het Algemeen Dagblad noemt het onduidelijk wie hem exact iets toeriep, maar op de persconferentie van Advocaat na afloop werd er gerept over een ballenjongen. “Daar heb ik niks van meegekregen, ik heb het ook niet gezien ook. Was die ballenjongen te snel voor hem?”, reageerde Advocaat op de persconferentie. De ballenjongen zou iets tegen Berghuis gezegd hebben. “Dan durft hij wel wat te zeggen.”

Er zouden spelers bij Feyenoord zijn die in balbezit ‘niet weten hoe snel ze moeten kijken of Berghuis de bal wil hebben’, omdat ze een afkeurende reactie van de aanvaller vrezen. Advocaat neemt hem voor de camera’s in bescherming, maar het Algemeen Dagblad concludeert dat de oefenmeester en de clubleiding de aanvoerder ‘heel belangrijk’ heeft gemaakt en dat het te laat is om hem nu nog te slachtofferen. Berghuis zou tevens zelf weten dat er ‘maar weinig spelers zijn die de rol als beslissende factor kunnen overnemen’, iets dat hem ‘tot op het bot frustreert’.

De 29-jarige Berghuis is dit seizoen van groot belang voor Feyenoord, met 17 doelpunten en 12 assists in 34 officiële wedstrijden. De 21-voudig Oranje-international heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2022, maar is door een clausule in zijn verbintenis komende zomer voor vier miljoen euro op te halen. Berghuis heeft echter ook al een gesprek gevoerd met de nieuwe trainer Arne Slot over een eventueel langer verblijf bij Feyenoord.