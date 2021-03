PEC Zwolle drukt Luhukay bij Eredivisie-debuut direct verder in de problemen

Zondag, 21 maart 2021 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

Bert Konterman heeft zijn eerste overwinning geboekt als trainer van PEC Zwolle. De oefenmeester was zondagmiddag met zijn ploeg in eigen huis met 2-1 te sterk voor VVV-Venlo, dat door de achtste nederlaag op rij verder in de zorgen komt in de staart van de Eredivisie. Jos Luhukay zat bij de Venlonaren voor het eerst op de bank en kende daarmee zijn Eredivisie-debuut. Door de zege vergroot PEC, waar de dit seizoen door blessures geplaagde Slobodan Tedic de score opende, het gat met VVV naar zeven punten en lijkt de Overijsselse formatie zich te kunnen opmaken voor nog een jaar in de Eredivisie. Voor VVV, dat nog slecht één punt meer heeft dan nummer zestien Willem II, wachten nog spannende weken.

De belangen waren groot voorafgaand aan het treffen tussen PEC en VVV. Om dat te onderstrepen konden beide ploegen zaterdag bij de afsluitende training rekenen op de steun van supporters, die met vuurwerk en gezang toeleefden naar het degradatieduel. VVV leek in de beginfase van het duel beter om te gaan met de spanning, toen Vito van Crooij een vrije trap ternauwernood onder de lat weggetikt zag worden door doelman Xavier Mous. Even later greep Sam Kersten in toen diezelfde Van Crooij alleen op het doel van Mous af ging. Aan de andere kant zag Virgil Misidjan een schot vanaf de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door doelman Thorsten Kirschbaum.

PEC kwam halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd, maar moest wel toezien hoe de grootste kans van de eerste helft voor Giorgos Giakoumakis was. De VVV-spits werd op maat bediend door Tobias Pachonik, maar kopte al vallend naast in kansrijke positie. Na de pauze viel er aanzienlijk meer te genieten in Zwolle en nam de thuisploeg na ruim een uur spelen de leiding. Een voorzet kon door Thomas Lam met het hoofd worden verlengd tot bij de ingevallen Tedic, die de bal op zijn beurt over Kirschbaum in het doel kopte: 1-0. Heel lang kon PEC echter niet genieten van de voorsprong. Twee minuten later was het aan de overkant namelijk ook raak. Mous had nog een antwoord op een kopbal van Danny Post, maar was verslagen toen Roy Gelmi van dichtbij voor de gelijkmaker zorgde: 1-1.

Beide ploegen gingen vervolgens in de slotfase op jacht naar de overwinning, waarbij PEC als meest gelukkige van het veld stapte. Een kwartier voor tijd kopte Kersten op de paal na een hoekschop van de ingevallen Immanuel Pherai. Amper vijf minuten later voltrok Lam alsnog het vonnis. De verdediger mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Christian Kum op Pherai. Scheidsrechter Ingmar Oostrom liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen en legde de bal alsnog op de stip. Lam bleef vervolgens koel en bezorgde PEC de broodnodige overwinning: 2-1.