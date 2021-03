Hakim Ziyech verdwijnt plotseling uit basiself na update van Chelsea

Zondag, 21 maart 2021 om 14:08 • Chris Meijer • Laatste update: 14:13

Hakim Ziyech begint zondagmiddag toch niet aan het duel tussen Chelsea en Sheffield United in de kwartfinale van de FA Cup. The Blues communiceerden aanvankelijk een opstelling waarin de aanvallende middenvelder annex buitenspeler een basisplaats had als hangende rechtsbuiten, maar komen twintig minuten later plotseling met een veranderde formatie. Daarin heeft Ziyech geen basisplaats, al is hij niet de enige die uit de eerder gecommuniceerde opstelling is verdwenen.

Aanvankelijk zou Édouard Mendy onder de lat staan, met een verdediging bestaande uit César Azpilicueta, Antonio Rüdiger en Andreas Christensen voor zich. Christian Pulisic, N’Golo Kanté, Jorginho en Ben Chilwell vormden het middenveld, terwijl Ziyech, Kai Havertz (als valse spits) en Mason Mount voorin zouden spelen. Daarvan zijn in de veranderde opstelling slechts vier spelers overgebleven.

Kepa Arrizabalaga blijkt het doel te verdedigen in plaats van Mendy, terwijl in de verdediging Christensen overblijft. Hij krijgt in de defensie gezelschap van Kurt Zouma en Emerson Palmieri. Op het middenveld blijft Chilwell staan, die Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi en Billy Gilmour naast zich krijgt. Ook Pulisic en Mount blijven behouden en zij vormen de voorste linie met Olivier Giroud.

Het betekent dat Ziyech na twee wedstrijden uit de basiself verdwijnt, al zit hij wel op de reservebank. De Marokkaans international maakte afgelopen woensdag een belangrijk doelpunt in de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Ziyech kwam voorlopig tot 25 officiële optredens namens Chelsea, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists.

Opstelling Chelsea: Kepa; Emerson, Christensen, Zouma; Chilwell, Kovacic, Gilmour, Hudson-Odoi; Mount, Giroud en Pulisic.