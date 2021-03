Scott Brown imponeert met gebaar richting Kamara voorafgaand aan Old Firm

Zondag, 21 maart 2021 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Scott Brown heeft Glen Kamara zondag voorafgaand aan de clash tussen Celtic en Rangers FC (1-1) een hart onder de riem gestoken. Kamara claimt donderdagavond tijdens het Europa League-duel tussen Rangers en Slavia Praag (0-2) racistisch te zijn bejegend door Ondrej Kúdela, hetgeen momenteel in onderzoek is bij de UEFA. Aanvoerder Brown onderbrak zondagmiddag zijn warming-up om aan de overkant van het veld zijn collega bij te staan.

De camera's van Sky Sports waren voorafgaand aan de Old Firm even gericht op Brown, die zijn warming-up korte tijd onderbrak om zijn steun te betuigen aan Kamara. De Rangers-middenvelder bevond zich eveneens in een rondo met een aantal ploeggenoten tijdens de warming-up. Brown gaf Kamara een hand en had een korte boodschap voor de Fin. Onder de video op Twitter wordt gemengd gereageerd op het onderonsje. "Dit is een publiciteitsstunt", laat iemand in een reactie weten. "Absolute klasse van een legendarische Celtic-captain", is een ander van mening.

??A touching moment at Parkhead as Celtic captain Scott Brown shows his support to Glen Kamara after the Rangers midfielder suffered alleged racist abuse on Thursday in the Europa League ??Watch Celtic vs Rangers at home - live on Sky Sports now! pic.twitter.com/qVTZgQLdik — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 21, 2021

Het vermeende racisme-incident vond plaats in de slotfase van het Europa League-duel op Ibrox. Kúdela liep met de hand voor zijn mond richting Kamara, waarna een flinke woordenwisseling ontstond tussen beide spelers. Kamara maakte daarna een behoorlijk emotionele indruk. Aan de zijlijn volgde al snel een discussie tussen Steven Gerrard en Jindrich Trpisovsky, coaches van beide ploegen. De wedstrijd werd ondanks de ruzie gewoon uitgespeeld. Na afloop zei Gerrard dat hij Kamara 'voor honderd procent' gelooft en dat het incident 'niet onder het tapijt' geveegd dient te worden door de UEFA.

Voorafgaand aan het duel tussen Celtic en Rangers toonden de spelers van beide ploegen zich solidair door na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter William Collum demonstratief te blijven staan. Ook de technische staf van zowel Celtic als Rangers stelde zich solidair op langs de kant van het veld. Een erehaag zat er voor Rangers evenwel niet in. De ploeg van Gerrard behaalde begin maart zijn eerste landstitel sinds 2011, maar hoefde door coronarestricties niet te rekenen op een warm onthaal van de aartsrivaal.