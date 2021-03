‘Als ik De Boer en Overmars tegenkwam, deden ze alsof ik niet meer bestond’

Zondag, 21 maart 2021 om 12:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:57

Nicolai Boilesen voelt nog altijd de pijn van zijn vertrek bij Ajax in 2016. De huidige linksback van FC Kopenhagen kondigde in 2015 aan dat hij zijn contract in Amsterdam niet wenste te verlengen, waarop toenmalig coach Frank de Boer besloot om hem op een zijspoor te zetten. Boilesen kreeg rugnummer 17 toegewezen en behoorde niet langer tot de drie aanvoerders van Ajax. De manier van doen van De Boer kwam als een grote schok voor de Deense verdediger.

"Ik weet nog dat ik op trainingscomplex De Toekomst kwam en mijn rugnummer kwijt was, zonder dat ik daarover was ingelicht", blikt Boilesen zondag terug op verzoek van de NOS. "Ik heb een jaar getraind met Jong Ajax, mocht geen wedstrijd meer spelen. Als ik Frank de Boer of Marc Overmars op de club tegenkwam, deden ze alsof ik niet meer bestond." Voor Boilesen, die juist bezig was om een vaste plaats te veroveren bij Ajax, kwam de houding van De Boe en Overmars als een donderslag bij heldere hemel.

"Wat me misschien nog wel het meeste steekt, is dat ik altijd word herinnerd aan dat ene jaar (het seizoen 2015/16, red.)", gaat de teleurgestelde Boilesen verder met zijn relaas. "Maar in de zes jaar daarvoor ben ik echt van de club, de mensen en de stad gaan houden. Een onvergetelijke tijd, waarin ik mijn eerste stappen als prof heb gezet. Maar het werd een worstcase-scenario. Misschien wilde de club ook wel een voorbeeld stellen aan spelers die niet doen wat ze zeggen." Boilesen benadrukt echter dat Ajax zijn afspraak niet nakwam. De linksback wilde graag een stap maken naar een grotere competitie, maar de clubleiding werkte destijds niet mee.

"Ik zou nog een jaar blijven, maar dat werd zowel sportief als persoonlijk een rotjaar", zo verzucht Boilesen, die overeenkomsten ziet tussen zijn vertrek en de aanstaande transfer van Brian Brobbey naar RB Leipzig. "Het zou mooi zijn als ze nu op een andere manier met dit soort dingen omgaan dan in mijn tijd", geeft de Deen mee aan het Ajax-bestuur. "Uiteindelijk snap ik ook wel dat de club geld moet verdienen. Maar naar mij toe werd ijskoud gehandeld. En dat doet pijn, als er een belangrijk deel van je leven op zo'n plek ligt", aldus de vijf jaar geleden vertrokken Boilesen.

Boilesen is overigens niet kritisch op alle geledingen binnen Ajax. "Ik had maar met twee mensen problemen", verwijst hij naar De Boer en directeur voetbalzaken Overmars. De vleugelverdediger vindt De Boer 'een goede trainer en een grote persoonlijkheid'. "Ik had hem al in de A-jeugd, toen ik als zeventienjarige bij Ajax kwam. En later liet hij me debuteren in het eerste. Misschien doet het daarom wel nog meer pijn dat het allemaal zo gelopen is, omdat je dat juist van hem niet verwacht", zo besluit Boilesen.