Bayern München komt met slecht nieuws voor Duitse voetbalbond

Zondag, 21 maart 2021 om 13:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Hansi Flick wordt niet de nieuwe bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Althans, als het aan Bayern München ligt. De oefenmeester wordt veelvuldig genoemd als opvolger van de vertrekkende Joachim Löw, maar Bayern is niet bereid om mee te werken aan een vroegtijdig vertrek van de trainer. Naast Flick zingen ook de namen van Jürgen Klopp en Julian Nagelsmann rond in Duitsland. Löw heeft aangegeven na het komende EK te zullen vertrekken als bondscoach van de Duits ploeg.

Karl-Heinz Rummenigge werd door Die Welt gevraagd naar de toekomst van Flick bij Bayern. "Dat heeft niets met waarschijnlijkheid te maken. Dat is een feit", liet de voorzitter zonder twijfel weten. Flick wordt door de Duitse media gezien als topkandidaat om de functie van bondscoach in te vullen na het EK van komende zomer. Flick gaat momenteel met Bayern aan kop in de Bundesliga en strijdt nog op alle fronten mee. Hij nam vorig seizoen het stokje over van de ontslagen Niko Kovac en won met der Rekordmeister alles wat er te winnen viel. Zijn contract loopt bij Bayern nog door tot de zomer van 2023.

De geruchten rond een mogelijk bondscoachschap van Flick werden aangewakkerd door een interne ruzie bij Bayern. De trainer zou niet op één lijn zitten met technisch directeur Hasan Salihamidzic, zo meldde BILD eerder. "Bayern is een grote familie", zei Rummenigge over die kwestie. Volgens de Bayern-preses is alles inmiddels bekoeld en staat de situatie bij Bayern los van de vacature bij de Duitse bond. "Alles wat binnen een familie gebeurt, moet binnen de familie opgelost worden. Dat is gebeurd. Ik ben blij dat ze er met elkaar uit zijn gekomen. Zo doen we dat bij Bayern München."

Nu Bayern heeft laten weten geen enkele medewerking te zullen verlenen aan een vertrek van Flick, zal de Duitse bond moeten doorschakelen naar andere namen. Die van Klopp en Nagelsmann staan hoog op het lijstje, weten Duitse media. Klopp maakt een uitermate teleurstellend seizoen door bij Liverpool, dat zesde staat in de Premier League en moet vrezen voor deelname aan de Champions League voor volgend seizoen. Nagelsmann doet het in de Bundesliga stukken beter en staat tweede met RB Leipzig, op vier punten achterstand van koploper Bayern.