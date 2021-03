Koevermans snapt Pratto-verhalen niet: ‘Je kan er 100.000 euro naast zitten’

Zondag, 21 maart 2021 om 10:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:32

In Goedemorgen Eredivisie wordt de netelige situatie bij Feyenoord besproken. De club heeft seizoenkaarthouders en sponsoren gevraagd af te zien van restitutie van gemiste wedstrijden en zaterdagavond blameerde het elftal van trainer Dick Advocaat zich tot overmaat van ramp tegen laagvlieger FC Emmen (1-1). Op de persconferentie na afloop kreeg de coach de vraag waarom aanvoerder Steven Berghuis tijdens het duel ruzie had met een ballenjongen, maar Advocaat had dat niet gezien en wilde er ook niet op reageren.

"Het lijkt wel een beetje of het op is bij Feyenoord, of de connectie er niet meer is", zo opent presentator Milan van Dongen zondagochtend het gedeelte over de kwakkelende club. "Maar hij (Advocaat, red.) is toch juist altijd ontzettend positief over Berghuis?", countert analist Kees Kwakman. "Laatst nog was hij helemaal lovend over Berghuis, dat is toch nog niet zo lang geleden?" Hans Kraay junior kan zich wel vinden in de woorden van Kwakman. "Dat gevoel heb ik ook. Ik had het gevoel dat, en ze hebben best weleens strijd gehad over het strijdplan, hoog en laag drukken zetten enzo. Ik heb het idee dat ze samen de afspraak hebben gemaakt: wat er ook gebeurt, wij gaan het goed afmaken."

"Hij (Advocaat, red.) zegt dat de spelers hem van de week maar eens moeten vertellen wat ze dwarszit, maar hij ziet ze niet", verwijst Kraay junior naar de interlandperiode. "Er wordt vandaag (zondag, red.) niet getraind, heb ik gehoord van de perschef van Feyenoord, dus hij ziet ze niet." Kwakman haakt vervolgens in op het verhaal van Kraay junior. "Dat zei Advocaat volgens mij laatst ook al. Na een slecht resultaat zei hij ook al dat ze maar eens een keer moesten gaan zitten." Van Dongen vraagt zich gelijk af op de positie van Advocaat ter discussie komt te staan bij Feyenoord, inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats in de Eredivisie.

Ondanks de problemen in financieel opzicht haalde Feyenoord in januari Lucas Pratto op huurbasis op bij River Plate en naar verluidt is de club acht ton kwijt aan de aanvaller, die voorlopig nog geen potten heeft kunnen breken. Veel mensen vinden het vreemd dat een dergelijke investering wordt gedaan, terwijl aan de andere kant een beroep wordt gedaan op de aanhang. Volgens algemeen directeur Mark Koevermans is Feyenoord op de hoogte van de onvrede over de dure Pratto. "Die vraag hebben we intern ook gekregen van medewerkers en extern ook van onze relaties en supporters."

Koevermans benadrukt gelijk dat Pratto Feyenoord geen 800.000 euro heeft gekost in de winterstop. "Ik vind het wel grappig als ik dan bedragen hoor van sommige collega's van jullie", vervolgt de Feyenoord-bestuurder zijn uitleg. "Dan denk ik: nou, je kan er honderdduizend euro naast zitten. Hoeveel het dan in totaal is geweest? Dat zeggen we natuurlijk nooit naar buiten toe, maar de bedragen die genoemd worden, zijn wel heel erg dat ik denk: nou... ", aldus Koevermans, die wel snapt dat er kritiek is op het beleid van Feyenoord. "Als je tegen Emmen drie fitte spitsen (Nicolai Jörgensen, Robert Bozenik en Pratto, red.) en Bryan Linssen in de spits hebt, dan denk ik ook: dat hebben we niet goed gedaan."