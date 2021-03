Noa Lang: ‘Liever daar spelen dan bij Oranje misschien mogen invallen’

Zondag, 21 maart 2021 om 08:46 • Yanick Vos

Noa Lang schopte het ondanks een uitstekende seizoen bij Club Brugge nog niet tot het Nederlands elftal. De 21-jarige buitenspeler mag later deze maand aantreden op het EK met Jong Oranje. Dat is voor hem allesbehalve een teleurstelling, daar hij hartstikke trots is dat hij met het team van Van de Looi mag spelen op een eindtoernooi.

Dat Lang nog niet werd uitgenodigd voor het Nederlands elftal leidt niet tot teleurstelling. “Nee hoor, helemaal niet”, laat hij weten in een interview met Het Laatste Nieuws. “Het EK onder 21 is zó’n mooi podium. Liever daar spelen dan bij Oranje misschien eens te mogen invallen”, aldus Lang, die het met Jong Oranje in de groepsfase eind maart opneemt tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Nee, ik heb nog geen geprek met de bondscoach gehad”, zegt Lang desgevraagd. De aanvaller, dit seizoen met twaalf competitiedoelpunten van grote waarde voor Club Brugge, hoopt in de toekomst wel in beeld te komen bij bondscoach Frank de Boer. “Maar natuurlijk wil ik uiteindelijk Oranje halen en wereldkampioen worden. Dat is duidelijk.” Lang heeft duidelijke ambities: “Ik wil de wereldtop halen. Een WK winnen, de Champions League... Klaar.”

Door zijn sterke seizoen bij Club Brugge is het nog maar de vraag of hij ook volgend seizoen bij de Belgische koploper speelt. “Dat weet ik niet… Ik zit hier goed, heb het naar mijn zin. Ik kan nu wel zeggen dat ik hier volgend seizoen nog speel, maar als er dan in de zomer iets komt waarvan ik denk: ja man... Ik wil geen valse beloftes doen", zegt hij eerlijk.

Lang kan een vertrek niet uitsluiten, maar ziet het ook voor zich dat hij volgend seizoen het shirt van Club Brugge draagt. “Daar ben ik gewoon eerlijk in. Anders stel je alleen maar mensen teleur. Als ik hier volgend seizoen nog ben, dan zal ik heel blij zijn. Maar mijn toekomst gaat uitwijzen wat er deze zomer gebeurt”, besluit de aanvaller, die voor zes miljoen euro is overgenomen van Ajax.