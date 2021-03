Dick Advocaat: ‘Ik heb het idee dat er wat dwars zit in het team’

Zondag, 21 maart 2021 om 07:34 • Yanick Vos • Laatste update: 07:44

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaat volgende week in gesprek met de spelersgroep en een paar spelers in het bijzonder. De trainer van de Rotterdammers stoorde zich zaterdagavond tijdens het duel met FC Emmen (1-1) aan spelers die niet druk zetten en meeliepen met hun tegenstander. Advocaat kreeg tijdens de wedstrijd het idee dat er iets dwars zit in de ploeg en wil graag weten wat er aan de hand is, zo liet hij na afloop weten in een interview met ESPN.

Feyenoord kwam op 1-0 via Orkun Kökcü en ging rusten met een voorsprong. Advocaat was dan ook best tevreden over de eerste helft. “Dat was redelijk voldoende”, zei hij na afloop. “We creëerden genoeg kansen en hebben niks weggegeven. Het waren geen grote kansen, maar wel genoeg mogelijkheden. En dan geven we het uit handen, uit het niets. En dat begrijp ik niet.” Tien minuten voor tijd ging de bal op de stip nadat Lutsharel Geertruida een overtreding maakte op Caner Cavlan in het strafschopgebied. Michael de Leeuw redde vanaf elf meter een punt voor de hekkensluiter van de Eredivisie.

Advocaat zag het misgaan in de tweede helft. “Op een gegeven moment blijven we maar druk zetten, druk zetten en druk zetten. Dat kost enorm veel kracht. Prima, maar zak bij elkaar en wacht op de juiste momenten. Eerste helft ging dat goed en dan gaan ze daar toch mee door.” Advocaat probeerde rust te krijgen in zijn ploeg. Dat lukte echter niet: “Het moeilijk om dat dan terug te halen. Ik heb het nog wel geroepen, maar je krijgt zoveel mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen en je doet het niet. Dus je moet naar jezelf kijken en niet teveel naar de tegenstander.”

Voor de wedstrijd maakte Feyenoord volgens Advocaat de afspraak dat wanneer zij het gevoel hadden de betere ploeg te zijn tegen FC Emmen, er hoog druk gezet zou gaan worden. “Dus ook bij een doeltrap vastzetten, dat ging in de eerste helft hartstikke goed”, zag Advocaat. “Maar de tweede helft zie je dat dat ontzettend veel kracht kost. En dan heb je toch een paar spelers die daar niet in mee doen.” Verslaggeefster Hélène Hendriks vroeg om welke spelers het ging: “Dat zal ik volgende week tegen die spelers zeggen”, hield Advocaat zich in eerste instantie nog op de vlakte.

Hendriks gaf aan dat sommige spelers niet meer terugliepen met hun tegenstander, zoals Luis Sinisterra. “Ja, maar hij was niet de enige”, reageerde Advocaat. Hendriks liet vervolgens de naam van Steven Berghuis vallen. “Berghuis ook. Dan hebben we er al twee. Dat is frustrerend en ik zou eens willen weten wat daar de reden van is”, aldus Advocaat. In een eerder interview direct na de wedstrijd gaf Berghuis aan dat het geen onwil is. “Er zit geen onwil in het team”, reageerde Advocaat. “Maar ze moeten nu maar eens vertellen wat hun dwars zit. Ik heb het idee dat er toch wel wat dwars zit in het team. Als je zoveel wedstrijden gelijkspeelt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan.”

Advocaat baalt stevig van het puntenverlies en is van mening dat zijn ploeg de wedstrijd in de eerste helft al moeten beslissen. “Dat lukt niet, dus dan moet je dat in de tweede helft doen. Qua voetbal zag het er best aardig uit, maar dan geef je een totaal onnodige goal weg.” Advocaat zag dat geen goede afspraken waren over de momenten van drukzetten. “Waarschijnlijk herkennen ze die momenten niet. Als je zelf voelt dat niet iedereen meedoet, dan kan je de boel sowieso niet vast gaan zetten. Dan moet je terug en dat hebben we geroepen, maar dat gebeurde niet. Ik wil wel eens weten wat daar nou de reden van is.”