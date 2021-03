Kökçü roept walging op met interview: ‘Hier word je toch misselijk van?’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Orkun Kökçü heeft de supporters van Feyenoord weinig plezier gedaan met het interview dat hij na afloop van de blamage tegen FC Emmen (1-1) gaf, zo vermoedt Hugo Borst in de studio bij ESPN. Kökçü verscheen na de wedstrijd opvallend opgetogen voor de camera en leek niet erg te zitten met het dure puntenverlies van Feyenoord.

Hélène Hendriks opende het interview door te vragen of Kökçü tevreden was over zijn eigen spel. "Ja, ik denk wel dat ik bij vlagen goed heb gespeeld, en leuke dingen heb laten zien", aldus de twintigjarige middenvelder. "Ik kon veel vooruit spelen. Ik scoor ook weer een keer, dat is ook wel belangrijk. Het ging wel goed, denk ik. Bevrijdend? Het voelt altijd wel lekker. Ik weet dat ik dit door moet zetten. Ja, we hadden de hele wedstrijd onder controle. In de tweede helft werden de ruimtes te groot, en zij profiteerden daarvan." Kökçü wordt gevraagd hoe het kwam dat het leek alsof er geen eensgezindheid bij Feyenoord was over het druk zetten. "Het is, met alle respect, Emmen, en wij willen als spelersgroep dan sneller druk zetten. Maar we moeten daar verstandiger in zijn."

Kökçü is uitgenodigd voor het Turkse elftal, dat woensdag tegen Oranje speelt in de WK-kwalificatiecyclus. "Ik verwacht drie hele mooie wedstrijden", glimlacht Kökçü van oor tot oor. "Of ik speeltijd verwacht? Ja, ik hoop het wel. Als ik speeltijd krijg dan ga ik laten zien wat ik kan." Kökcü heeft nog niet met bondscoach Senol Günes gesproken. "Niet met de bondscoach, maar wel met de assistent-trainers. Waarover? Eigenlijk gewoon over hoe Nederland voetbalt, hoe de speelstijl van Nederland is. Dat is wel besproken, omdat ik dat dat wel goed weet. Ik heb wel wat doorgegeven aan de trainers daar. Wat dan? Dat houd ik gewoon voor mezelf", sluit Kökçü lachend af.

Hugo Borst ziet het interview vol verbijstering aan. "Dit is toch werkelijk niet te geloven?", zegt de schrijver. "Zag je de glinstering in zijn ogen? Hartstikke leuk hoor dat je bent geselecteerd, maar je staat vijf minuten na de wedstrijd die je 1-1 hebt gespeeld tegen de nummer achttien... Ik vond het een briljante openingsvraag. Hélène is natuurlijk een fantastische sportjournalist, maar een hele gemene vraag, en hij stinkt erin natuurlijk. Van: 'Vind je dat je goed hebt gespeeld?' Hij vond wel dat hij goed had gespeeld."

Volgens Borst had Kökçü heel anders moeten reageren. "Los van het feit dat hij niet goed heeft gespeeld, misschien heeft hij af en toe aardige dingen gedaan, je moet natuurlijk antwoorden: 'Het doet er niet toe of ik goed heb gespeeld, we hebben hier verdomme twee punten laten liggen.' Dat komt er niet uit, omdat die jongen met zichzelf bezig is. Die is helemaal niet met Feyenoord bezig. Die jongen is bezig met zijn loopbaan, met de selectie voor het Turkse elftal. Best begrijpelijk, maar houd het voor je. Die glinstering in zijn ogen omdat hij tegen Nederland mag spelen, die wil je als Feyenoord-supporter toch niet zien? Hier word je toch gewoon misselijk van?"