Danny Buijs over zijn gedrag aan de zijlijn: ‘Ik ben geen gekke Henkie'

Zaterdag, 20 maart 2021 om 23:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:00

Danny Buijs is niet te spreken over de manier waarop FC Groningen zich zaterdagavond presenteerde op bezoek bij RKC Waalwijk (3-1 verlies). Groningen begon dramatisch aan het duel en keek na een kwartier spelen tegen een 2-0 achterstand aan door twee gigantische blunders in de defensie. In tegenstelling tot het duel met FC Emmen (1-1) vorige week – de trainer kreeg het in de slotfase aan de stok met Glenn Bijl - bleef Buijs dit keer opmerkelijk rustig langs de zijlijn.

RKC creëerde kans op kans in de openingsfase van het duel en troefde Groningen op alle fronten af. Buijs zag hoe achtereenvolgens Ko Itakura en Bart van Hintum de bal zomaar inleverden, waarna Thijs Oosting twee keer trefzeker was. “Ik dacht ook dat er tijd en ruimte genoeg was om goede keuzes te maken”, reageerde Buijs na afloop tegenover ESPN. “Als je dit soort fouten maakt, wordt het afgestraft op dit niveau. Deze jongens hebben heel weinig fouten gemaakt dit seizoen tot nu toe, maar er gaan momenten komen dat zij ook fouten maken. Helaas was dat vandaag.”

Van Hintum moest zijn zwakke optreden in de eerste helft bekopen met een vroegtijdige wissel. De verdediger werd in de rust vervangen door Wessel Dammers. “Dat is niet hard ingrijpen. Dit is gewoon topsport", gaat Buijs verder. "Hij speelde niet goed, net als Daniël van Kaam en een aantal anderen. Ik vind dat je op dit niveau dit soort fouten niet mag maken. Dat bepaalt of je een stabiele subtopper bent en aan het einde van de rit thuishoort op plek zes, waar we nu staan. Ik heb Van Hintum niet alleen gewisseld vanwege die fout vroeg in de wedstrijd.”

Opmerkelijk was dat Buijs zich in de beginfase van het duel slechts zelden liet zien aan de zijlijn, waar hij normaal gesproken nadrukkelijk aanwezig is. “Het was een andere Danny Buijs”, constateerde Vincent Schildkamp. “Misschien”, reageerde Buijs. “Wat moet ik het eerste kwartier zeggen dan? Dan zeggen mensen dat je wat vaker rustig moet gaan zitten en je mond moet houden. Dan kan ik wel weer mijn keel schor gaan schreeuwen, maar als we zulke vrije ballen inleveren en niet met de man meelopen voor de goal... Ik ben geen gekkie Henkie dat ik elke week mijn stembanden schor ga schreeuwen.”

De trainer van Groningen raakte vorige week tegen Emmen betrokken bij een opstootje, toen Bijl hem de bal probeerde af te pakken en Buijs de verdediger van Emmen op de grond gooide. “Dat akkefietje staat er los van. Op een gegeven moment sta je wel op een punt... Ik ben altijd vrij nadrukkelijk aanwezig. Er mag ook wel een keer een punt komen dat bepaalde spelers zelf dingen op gaan pakken in het veld en dat heb ik vandaag in de eerste twintig minuten niet teruggezien.” Groningen bleef voor de derde wedstrijd op rij zonder zege, maar behield wel de zesde plek op de ranglijst.