FC Groningen komt gestuntel niet te boven bij glansrol Thijs Oosting

Zaterdag, 20 maart 2021 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:01

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Fred Grim was in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Groningen, die de Brabanders in het zadel hielpen met persoonlijke fouten. Thijs Oosting eiste een hoofdrol voor zich op met zijn eerste twee treffers in het shirt van de Waalwijkers. Door de zege slaat RKC een gat van vier punten met nummer vijftien VVV-Venlo. Groningen wacht inmiddels drie wedstrijden op een zege en blijft steken op de zesde plaats.

De statistieken wezen niet uit dat het treffen tussen Groningen en RKC het nodige spektakel zou opleveren, gezien het feit dat beide ploegen dit seizoen voor de minste doelpunten zorgen in Eredivisie-wedstrijden: 61 bij Groningen tegenover 62 bij RKC. Daar was in de eerste helft echter weinig van te merken. Binnen vijf minuten was het al raak voor de thuisploeg. Ko Itakura schoof de bal zomaar in de voeten bij Anas Tahiri, waarna de middenvelder Oosting vrij voor Padt zette en RKC al vroeg in de wedstrijd de leiding nam. Even daarvoor was Tahiri zelf onnauwkeurig in de afronding met een schot dat over ging.

Groningen werd in de beginfase van het duel op alle fronten afgetroefd door de ploeg van Grim en moest na een kwartier spelen de tweede tegentreffer incasseren. Dit keer stond Bart van Hintum aan de basis van een Waalwijkse treffer. De aanvoerder van Groningen zag een breedtepass onderschept worden door Oosting, waarna laatstgenoemde kalm bleef oog in oog met Padt en met links raak schoot: 2-0. Richard van der Venne had na een klein half uur spelen zelfs de mogelijkheid om er 3-0 van te maken namens de thuisploeg, maar zijn kopbal van dichtbij eindigde in de handen bij Padt.

Groningen kwam vervolgens halverwege de eerste helft iets beter in de wedstrijd en wist via Alessio da Cruz voor de eerste keer gevaarlijk te worden. De aanvaller werd op maat bediend door Mohamed El Hankouri, maar kreeg zijn voet niet goed tegen de bal en produceerde en slap rolletje dat voorlangs ging. Tien minuten voor rust was het wel raak, toen wederom El Hankouri aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk zorgde. Ahmed El Messaoudi stond klaar op de rand van het strafschopgebied om de bal strak in de rechterkruising te schieten: 2-1.

Na de pauze viel er beduidend minder te genieten. El Messaoudi schoot al vroeg in de tweede helft over en een schot van Oosting eindigde in de handen bij Padt. Groningen kwam wel beter in de wedstrijd en kreeg zelfs een opgelegde kans om met een punt te vertrekken uit Waalwijk, maar slaagde daar niet in. Kian Slor had de bal voor het intikken uit een rebound na een schot van El Messaoudi, maar schoot van een meter op de paal. Niet veel later gooide RKC het duel in het slot. Saïd Bakari brak door aan de rechterkant en gaf een afgemeten voorzet op de ingevallen Sylla Sow: 3-1.