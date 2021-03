ESPN maakt gehakt van ‘lamstraal’ bij Feyenoord: ‘Echt een belediging’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 22:34 • Jeroen van Poppel

Dat Feyenoord zaterdagavond punten verspeelde tegen FC Emmen (1-1), wijt Hugo Borst vooral aan de instelling bij de Rotterdammers. Borst haalt hard uit naar Nicolai Jörgensen, die als invaller een zwakke indruk op hem maakte, en vraagt zich ook af waarom Dick Advocaat de handdoek niet in de ring gooit.

"Die lamstraal, die dan nog invalt", verzucht Borst in de studio van ESPN. "Sorry, dat vind ik echt een belediging. Die jongen is nog toegezongen door de supporters. Dan moet je in ieder geval veinzen dat je erin gelooft, dat je er zin in hebt, dat je energie uitstraalt. Ik snap ook niet dat Dick Advocaat hem in laat vallen voordat Róbert Bozeník invalt." Feyenoord lijkt af te stevenen op de play-offs voor de Conference League en Borst vraagt zich af of Advocaat het seizoen afmaakt.

"Het is een schande, ja", zegt de schrijver. "Ik vraag me dan af of Dick Advocaat hier nog wel been in ziet. Wil je dit nog? Zeven wedstrijden lang. Hij wil natuurlijk zijn loopbaan mooi besluiten, maar dit gaat wel als een nachtkaars uit, zeg. De ziel is uit dit elftal. Dat is zo pijnlijk voor de supporters, van wie zoveel gevraagd wordt. Die spelers voelen helemaal niet, zeker het contingent dat niks met Feyenoord heeft, wat er met Feyenoord aan de hand is. Dick Advocaat kan ook niks meer betekenen. Dick Advocaat zegt ook niet meer wat hij denkt, dat hebben we de afgelopen weken ook gezien. Het is gewoon op."

Advocaat zelf komt even later in de uitzending ook aan het woord. "De eerste helft was redelijk voldoende, eigenlijk geen kans weggegeven", aldus de trainer van Feyenoord. "Zelf hebben we voldoende mogelijkheden gehad, geen grote kansen, maar voldoende mogelijkheden. Dan geven we het eigenlijk uit het niets uit handen. Dat begrijp ik niet. Op een gegeven moment blijven we maar druk zetten en druk zetten. Dat kost zoveel kracht. Dan denk ik: blijf gewoon bij elkaar, en wacht op de momenten." Ook zag Advocaat een paar spelers die niet meededen in het drukzetten. "Wie dan? Dat zal ik volgende week tegen die spelers zeggen. Luis Sinisterra? Ja, maar hij was niet enige. Steven Berghuis ook. Dan heb je er al twee. Dat is frustrerend, en ik zou weleens willen weten wat daar de reden van is."

Borst kijkt vol verbazing naar het gesprek met Advocaat. "Muiterij hangt wel boven dit interview, al is dat zwaar aangezet. Hij snapt niet wat er aan de hand is. Je zit zeven wedstrijden voor het einde. Waarom gooi je dan de handdoek niet, joh? Je bent al dik een jaar met die gasten aan de gang. En iedere keer heb je een leuk reeksje, en dan stort het weer in elkaar omdat bepaalde afspraken niet worden nagekomen. Hij ziet voor zijn neus Berghuis en Sinisterra weigeren, en hij snapt het niet. En hij roept ook op: er zit in dit elftal iets dwars, en ik weet niet wat er is. Dat is toch ongelofelijk? Zeven wedstrijden voor het einde weet je niet in de boezem van je elftal aan de hand is. Maar hij gooit zelf de handdoek niet."