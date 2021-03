Weghorst gepikeerd na vraag over Oranje: ‘Wat moet ik nog meer zeggen?’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 22:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:48

Wout Weghorst heeft gereageerd op het feit dat hij door bondscoach Frank de Boer niet is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De spits van VfL Wolfsburg betreurt de gang van zaken en zegt korte tijd met De Boer te hebben gesproken. De Boer geeft de voorkeur aan Luuk de Jong, die statistisch gezien een matig seizoen kent bij Sevilla. Weghorst bewees zaterdagmiddag andermaal zijn waarde door Wolfsburg met een treffer langs Werder Bremen te schieten (1-2 winst).

Weghorst maakte tegen Werder zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga en werd na afloop van het duel gevraagd naar de situatie rond Oranje. "Het is erg teleurstellend", aldus Weghorst tegenover Sky Deutschland. "Wat moet ik nog meer zeggen? Ik heb kort gesproken met Frank de Boer. Het moge duidelijk zijn dat ik teleurgesteld ben. Ik wil er verder niet over praten." Weghorst staat op 17 doelpunten in 26 Bundesliga-wedstrijden, met ook nog eens 6 assists. Luuk de Jong, die de voorkeur krijgt boven Weghorst, kan daar qua statistieken absoluut niet aan tippen: 4 doelpunten en 0 assists in 25 optredens in LaLiga in deze jaargang.

De keuzes van De Boer werden vrijdag direct breed uitgemeten in de verschillende media. "Je vraagt je wel af wat iemand dan wél moet doen om bij het Nederlands elftal te komen", reageerde Mike Verweij van De Telegraaf. "Ik denk wel dat Luuk de Jong een veel betere kopper is, en dat als je een breekijzer nodig hebt, je voor de kopper kiest." Ook Johan Derksen begreep weinig van de keuze van de bondscoach. “Als iemand het de laatste tijd heeft afgedwongen, is het Wout Weghorst. Daar zou hij alleen al beloond voor moeten worden. Ik vind het bijna onbeschaafd ten opzichte van die jongen dat hij afgevallen is”

Weghorst maakte in 2018 als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal, in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Engeland. Ronald Koeman was destijds nog de bondscoach van Oranje. Kort daarna volgden nog invalbeurten tegen Slowakije en Italië. Weghorst zat vervolgens anderhalf jaar niet bij de selectie, om vanwege een blessure bij Memphis Depay in de herfst van 2019 terug te keren. Tijdens het thuisduel met Estland (5-0), de laatste interland onder Koeman, fungeerde hij als invaller. De Boer liet hem links liggen tijdens de interlandperiodes in oktober en november 2020 en ook nu gaat er dus een streep door de naam van Weghorst.