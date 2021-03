Feyenoord sluit vervelende week af met blamage tegen FC Emmen

Zaterdag, 20 maart 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:54

Feyenoord heeft zaterdagavond dure punten verspeeld tegen FC Emmen. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in de eerste helft nog wel verdiend op voorsprong dankzij Orkun Kökçü. In de tweede helft kwamen de Drenthen aanvallender voor de dag en hadden ze het aan een penalty te danken dat Michael de Leeuw kon gelijkmaken: 1-1. Feyenoord staat vijfde en heeft drie punten achterstand op Vitesse, dat zondag tegen Willem II speelt. FC Emmen blijft onderaan. Voor Feyenoord was het toch al een onrustige week, waarin afscheid genomen werd van Stanley Brard en de fans en sponsoren werden opgeroepen af te zien van restitutie voor gemiste thuisduels.

Marsman moest vroeg in de wedstrijd in actie komen, toen Jari Vlak het doel van grote afstand onder vuur nam. Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer richting het doel van FC Emmen. Steven Berghuis probeerde het twee keer met zijn minder geachte rechtervoet, waarmee hij eerst over schoot en daarna in de handen bij Michael Verrips. Feyenoord bleef de druk opvoeren en dwong de goalie van Emmen tot een redding uit de kruising op een schot van Kökçü.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder van Feyenoord probeerde het enkele minuten later nog eens vanaf de rand van het strafschopgebied. Kökçü zag hoe Verrips op het verkeerde been stond, omdat het schot onderweg van richting was veranderd door Miguel Araujo: 1-0. In de tweede helft tapte Emmen duidelijk uit een ander vaatje: de defensieve stellingen werden niet onregelmatig verlaten, waardoor Feyenoord meermaals achteruit werd gedrongen.

Het leidde eerst tot een gigantische kopkans voor Luka Adzic, die volledig over het hoofd was gezien door Feyenoord maar van dichtbij naast mikte. Sergio Peña waagde een knal van afstand, die door Marsman ternauwernood over het doel werd getikt. Aan de overzijde was Luis Sinisterra dichtbij met een kopbal, die door Caner Cavlan van de lijn werd gehaald.

Diezelfde Cavlan claimde vlak daarna twee keer een strafschop, en kreeg in tweede instantie gelijk. Lutsharel Geertruida ging licht op de voet staan van de vleugelverdediger van Emmen, en scheidsrechter Kevin Blom besloot na het bekijken van de beelden tot een penalty. Michael de Leeuw rondde het karwei af: 1-1. Aliou Balde maakte vervolgens zijn debuut voor Feyenoord, in een poging van Advocaat het tij te keren. Berghuis kreeg een vrije schietkans, maar schoof de bal naast.