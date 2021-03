Feyenoord krijgt kritiek op ‘slecht filmpje’: ‘Ze zien dit niet los van Pratto'

Zaterdag, 20 maart 2021 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:11

De videoboodschap van Feyenoord-directeur Mark Koevermans aan de eigen fans valt slecht bij Hugo Borst. De schrijver zet bij De Eretribune op ESPN vraagtekens bij de oproep van de algemeen directeur aan seizoenkaarthouders en sponsoren om af te zien van restitutie voor gemiste wedstrijden. "Gaan ze het doen? Ik hoop dat ze het doen, maar ik vind dat Feyenoord héél veel vraagt van het Legioen en de sponsors", aldus Borst.

De voetbalanalist noemt de timing van de video 'heel ongelukkig'. "Had dit wat beter opgebouwd: was dit vanaf januari gaan communiceren. Het ziet er allemaal uit als paniekerig. Ik vond ook het optreden van Mark Koevermans... ik vond het een heel slecht filmpje. 'Trek die poeplap', daar komt het eigenlijk op neer. Dan vraag je nogal wat."

Borst zou het begrijpen als fans niet staan te popelen om af te zien van hun geld. "De Feyenoord-supporters hebben niks gezien in het stadion. Als ze televisie keken hebben ze een grillig elftal gezien dat bijna voor alles is uitgeschakeld. Het is nog maar de vraag of Europees voetbal erin zit. En dan toch vragen of je een offer wil brengen. Dan vraag je al heel wat. Wat mij verbaast: ik heb links en rechts gevraagd: 'Willen jullie dat doen?' Aan Feyenoord-supporters met een seizoenkaart. En zelfs mensen die het kunnen missen, die hebben dat nog in beraad voor zichzelf."

Volgens Borst zien supporters de smeekbede niet los van de komst van Lucas Pratto, die in januari voor tonnen werd gehuurd van River Plate. "Ze kunnen het ook niet los zien van Feyenoord City. Dus er is een hoop wantrouwen ten opzichte van Feyenoord. Bij Sparta Rotterdam zegt 95 procent: 'Laat maar zitten.' Ik hoop voor Feyenoord dat ze 75 procent halen. Dat zou betekenen dat ze er maar drie miljoen euro bij inschieten", rekent Borst uit. Koevermans zei dat in totaal een bedrag van vijftien miljoen euro zou kunnen worden teruggevorderd.

Borst vindt dat Feyenoord ook de video zelf anders had kunnen aanpakken. "Je had natuurlijk kunnen vragen aan Mario Been, Peter Houtman, Ben Wijnstekers, Steven Berghuis, John de Wolf... Had daar zeven man neergezet: historisch Feyenoord, Feyenoord van nu. Met elkaar, dat had volgens mij meer impact gehad." Het zal Borst hoe dan ook benieuwen hoeveel mensen het geld aan Feyenoord gunnen. "Iedereen heeft het moeilijk in deze tijden. Als de mensen die geluk hebben ook nog eens zeggen: 'Heeft mijn Feyenoord dat wel verdiend?' Er komt ook weer nieuw seizoen aan. Dat betekent dat als je dit laat zitten en je moet in mei, juni weer een nieuwe seizoenkaart kopen..."