Unicum in Portugal: doelman scoort voor tweede keer uit uittrap

Zaterdag, 20 maart 2021 om 21:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:01

Ricardo Nunes heeft zaterdagmiddag voor een unicum gezorgd in het Portugese voetbal door zijn ploeg Varzim als doelman aan de overwinning te helpen. De sluitpost verraste zijn collega-doelman aan de overkant tien minuten na rust met een verre uittrap en stond daarmee aan de basis van de 2-0 overwinning die Varzim boekte op Mafra.

Het duel was amper tien minuten bezig in de tweede helft, toen Nunes het leer in de handen kreeg na een gestrande aanval van Mafra. Nietsvermoedend hervatte de 38-jarige sluitpost het spel met een verre uittrap, niet wetende dat deze aan de andere kant van het veld binnen zou vallen. Marfa-doelman Carlos Anastacio verkeek zich volledig op de bal, die stuiterde op de rand van het strafschopgebied en en vervolgens in het doel belandde. Varzim was in de eerste helft al op voorsprong gekomen.

¿Qué tan común ves un gol de arco a arco? ?? Ricardo Nunes, arquero de Varzim S.C ???? (segunda división), nos regaló esta curiosa anotación. [@Canal_11Oficial]pic.twitter.com/E0dBehgbXZ — The Chips (@TheChips_Futbol) March 20, 2021

Het was niet de eerste keer dat Nunes wist te scoren als doelman. Exact vijftien jaar geleden, in maart 2006, deed hij hetzelfde in de wedstrijd tegen Moreirense. Ook toen zag hij als keeper van Varzim een uittrap aan de andere kant van het veld binnenvallen. Nunes is bezig aan zijn tweede termijn bij de tweededivisionist uit Portugal. In de tussentijd stond hij onder andere onder contract bij FC Porto, maar tot een debuut in het eerste elftal van de Portugese grootmacht kwam het nooit.