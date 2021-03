Advocaat legt uit waarom Marsman de voorkeur krijgt boven Bijlow

Zaterdag, 20 maart 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Feyenoord begint zaterdagavond tegen FC Emmen opnieuw met Nick Marsman als doelman. Dick Advocaat geeft de dertigjarige keeper de voorkeur boven Justin Bijlow, die wel weer volledig hersteld is. De trainer van de Rotterdammers laat tussen de regels door weten dat het plan is om Bijlow na de komende interlandperiode weer als eerste doelman te gaan inzetten.

Advocaat wordt door Hélène Hendriks gevraagd waarom Marsman tegen Emmen speelt. "De doorslag gaf mede dat Bijlow maandag naar Onder-23 gaat en hopelijk drie wedstrijden gaat keepen", aldus Advocaat bij ESPN. "Hij is vrij van blessures nu, ook op de training deed hij het goed. Als hij nu veertien dagen volhoudt, dan bekijken we het over veertien dagen opnieuw." Hendriks reageert daarop door te zeggen: "Oftewel, dat zou een natuurlijk moment zijn om weer die wissel toe te passen." Advocaat stemt ermee in: "Dat is heel goed gesproken van jou."

Verder kiest Advocaat op de linksbackpositie nog altijd voor Tyrell Malacia. "Het verschil met Ridgeciano Haps? Heel weinig. Ik heb drie maanden geleden al een keer gezegd dat we twee linksbacks hebben die beiden heel dicht tegen het Nederlands elftal aanzitten. Het probleem van Haps is dat het heel irreëel naar Malacia zou zijn om die nu eruit te halen. Dus we moeten de komende wedstrijden gewoon even kijken wat mogelijk is. Het is voor die jongen (Haps, red.) natuurlijk moeilijk. Hij wil een transfer maken en hij is een fantastische linksback. Het is moeilijk."

Lutsharel Geertruida zit tot verbazing van velen niet bij de EK-selectie van Jong Oranje. "Ik heb het al eerder gezegd: toen ik bondscoach was vond ik het altijd heel vervelend als trainers het allemaal beter wisten", reageert Advocaat daarop. "Deze trainer (Erwin van de Looi, red.) kent zijn groep, weet wie er staat, dus ik kan me best voorstellen dat hij een andere keuze maakt." Verder noemt Advocaat Emmen 'een lastige ploeg'. "Ze hebben een paar goede spelers gehaald. Een paar jongens die er vorig jaar ook al waren. Ze hebben de laatste vier wedstrijden niet verloren. Dat neemt niet weg dat wij gewoon moeten winnen."