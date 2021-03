Glen Kamara wordt opnieuw geconfronteerd met racisme: ‘Just a nigger’

Zaterdag, 20 maart 2021

Het vermeende racisme-incident tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag (0-2) afgelopen donderdag blijft ook in Tsjechië de gemoederen bezighouden. Glen Kamara claimt tijdens het duel racistisch bejegend te zijn door Ondrej Kúdela, hetgeen momenteel in onderzoek is bij de UEFA. De harde kern van Slavia Praag steunt Kúdela door op social media te poseren met een schokkend spandoek gericht aan Kamara.

Rangers-middenvelder Kamara legde via een statement op Twitter uit wat er in zijn ogen gebeurd is in de wedstrijd tegen Slavia. "Ik verwacht van mezelf en van andere spelers niet dat ze rassenhaat tolereren, op het veld of daarbuiten. De smerige uitingen van Ondrej Kúdela werden gedaan op een internationaal podium, en als de UEFA niet optreedt, wordt dat gezien als groen licht voor racisme. Tijdens de wedstrijd tegen Slavia Praag discussieerde Kúdela met een speler van Rangers en toen ik ertussen probeerde te komen, zei hij dat ik mijn mond moest houden. Daarna zei hij: 'Eén seconde, vriend.' Hij kwam naar me toe, bedekte zijn mond, en zei in mijn oor: 'Je bent een fucking monkey, dat weet je zelf ook.'"

Ultra's van Slavia Praag zijn blijkbaar niet gediend van de beschuldigingen van Kamara en tonen op social media een zwart spandoek. "Kamara - just a nigger", staat daarop te lezen. Ook Slavia zelf heeft een officiële reactie gegeven op het voorval tussen Kamara en Kedel. De Tsjechische topclub claimt een strafrechtelijke aanklacht te hebben ingediend tegen Rangers vanwege wat zij omschrijven als 'een brute aanval' op Kamara. Dat laatste incident zou zich hebben afgespeeld in de catacomben van het Ibrox Stadium, na afloop van de wedstrijd.

Kamara zou Kúdela in de tunnel van het stadion zijn aangevlogen. "Kúdela werd aangevallen door Kamara en met vuisten tegen het hoofd geslagen. Rangers-manager Steven Gerrard was getuige van het incident", zo klinkt het statement van Slavia. "De club heeft via de Tsjechische ambassade in Groot-Brittannië een aanklacht ingediend bij de Schotse politie voor het fysiek aanvallen van speler Ondrej Kúdela."

"De aanval op Ondrej Kúdela was voorbereid en doordacht, inclusief het opzettelijk bedekken van de camera's op de plaats van het incident", vervolgt Slavia. "De brute aanval werd met volle kracht uitgevoerd met het doel om te verwonden en fysieke schade aan te richten. Er is een lijst met met namen van getuigen ingediend, met daarop zowel vertegenwoordigers van Slavia Praag, Rangers als de UEFA."

The Mirror heeft de claim van Slavia Praag over de ingediende aanklacht geverifieerd bij de Schotse politie. "Geen van beide clubs heeft aangifte gedaan van criminaliteit in verband met de wedstrijd op donderdag", laat de Schotse politie weten aan de Britse krant. "De politie van Schotland heeft contact opgenomen met de clubfunctionarissen en hen verzekerd dat eventuele aantijgingen grondig zullen worden onderzocht."