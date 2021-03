Dick Advocaat kiest tegen FC Emmen voor João Teixeira

Zaterdag, 20 maart 2021 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

Feyenoord begint zaterdagavond met João Teixeira in de basis aan het thuisduel met FC Emmen. De Portugese middenvelder krijgt een kans van Dick Advocaat, die het moet stellen zonder de geblesseerde Leroy Fer en Mark Diemers. Verder verdwijnt Uros Spajic, tegen PSV (1-1) nog basisspeler, uit het basiselftal. De aftrap is om 20.00 uur in De Kuip.

Nick Marsman behoudt onder de lat de voorkeur van Advocaat, terwijl Justin Bijlow op de bank zit. Spajic wordt slachtoffer van de systeemwijziging die de oefenmeester doorvoert: Feyenoord speelde tegen PSV nog met vijf verdedigers, maar denkt tegen Emmen genoeg te hebben aan vier achterhoedespelers. Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin, Marcos Senesi en Tyrell Malacia vormen die defensie. Dat betekent dat Ridgeciano Haps opnieuw moet toekijken vanaf de reservebank.

Op het middenveld was de keuze vanwege de blessures van Fer en Diemers beperkt. Jens Toornstra en Orkun Kökçü verwelkomen op het middenrif dus Teixeira, die voor het eerst sinds 13 december in de basis staat. De vaste voorhoede bestaande uit Steven Berghuis, Bryan Linssen en Luis Sinisterra blijft intact.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Teixeira; Berghuis, Linssen, Sinisterra

Opstelling FC Emmen: Verrips; Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan; Bernadou, Vlak, Frei; Peña, Adzic, De Leeuw