Superieure Karim Benzema loodst Real Madrid opnieuw naar winst

Zaterdag, 20 maart 2021 om 18:05 • Jeroen van Poppel

Real Madrid heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt op bezoek bij Celta de Vigo. Het elftal van Zinédine Zidane werd, niet voor het eerst dit seizoen, bij de hand genomen door Karim Benzema. De 33-jarige centrumspits loodste Real mede dankzij een blunder van voormalig Feyenoorder Renato Tapia met twee doelpunten naar de zege. Marco Asensio tekende in blessuretijd voor de derde van Real: 1-3. De Koninklijke klimt met een punt meer naar de tweede plaats over Barcelona heen, dat zondag nog in actie komt tegen Real Sociedad.

Benzema was al in de openingsfase gevaarlijk, toen Hugo Mallo zich in de baan van het schot van de Fransman kon gooien. Even later was het alsnog raak voor Benzema, toen hij na een slim passje van Toni Kroos bliksemsnel opendraaide en afwerkte: 0-1. Celta was dichtbij de gelijkmaker, ware het niet dat Santi Mina uit een vrije trap van Denis Suárez rakelings over de kruising kopte.

Toch was het Real Madrid dat de wedstrijd domineerde. Benzema bood Vinícius Júnior een enorme kans, maar de Braziliaan stuurde de bal van dichtbij met de borst over het doel. Na een half uur spelen profiteerden de bezoekers van een grote fout van Renato Tapia, die zich de bal liet ontfutselen door Toni Kroos. De middenvelder van Real zette direct Benzema aan het werk, die het eenvoudig afmaakte: 0-2. Vrijwel uit het niets deed Celta vlak voor rust iets terug, toen Mina uit een vrije trap van Suárez ditmaal wél raak kopte: 1-2.

Thibaut Courtois moest na een uur spelen voorkomen dat Iago Aspas de bal in de korte hoek schoot. De doelman van Real had een uitstekende redding in huis. Real creëerde niet al te veel meer, maar had de wedstrijd in de counter kunnen beslissen. Vinícius dacht Benzema een niet te missen intikker te gunnen, maar de breedtepass werd op het laatste moment onderschept. Iago Aspas knalde in de slotfase een onterecht gekregen vrije trap tegen de buitenkant van de paal, waardoor Real goed weg kwam. De Madrilenen gooiden de wedstrijd in blessuretijd definitief op slot, toen invaller Asensio een voorzet van Benzema vanaf de linkerkant binnenliep: 1-3.