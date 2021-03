Wout Weghorst haalt zijn gram; Haaland redt punt voor Dortmund

Zaterdag, 20 maart 2021 om 17:30 • Laatste update: 17:36

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag ternauwernood een punt gepakt. Op bezoek bij 1. FC Köln stevende de nummer vijf van de Bundesliga af op een 2-1 nederlaag, maar tekende Erling Braut Haaland vlak voor tijd voor de 2-2. VfL Wolfsburg deed uitstekende zaken tegen Werder Bremen, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst. Door een 1-2 overwinning verstevigt Wolfsburg de derde plaats op de ranglijst.

1. FC Köln – Borussia Dortmund 2-2

De wedstrijd was nog geen drie minuten onderweg toen Erling Braut Haaland zijn twintigste Bundesliga-doelpunt van dit seizoen maakte. Een lange bal van Emre Can werd op waarde geschat door de Noorse spits, die door een uitstekende aanname zijn directe tegenstander uitspeelde en doelman Timo Horn het nakijken gaf. Minuten later kreeg Thorgan Hazard een grote kans om de score te verdubbelen, maar de Belg had zijn vizier niet op scherp staan. De thuisploeg stond in verdedigend opzicht goed opgesteld en gaf niet veel grote kansen weg.

FC Köln speelde goed mee en kwam na dik een halfuur spelen op gelijke hoogte. Jude Bellingham maakte hands in het strafschopgebied, met een penalty als gevolg. Vanaf elf meter maakte Ondrej Duda geen fout: 1-1. De gelijkmaker was het gevolg van een goede fase van het team van trainer Markus Gisdol. Dortmund was slordig aan de bal en slaagde er niet in om het de nummer veertien van de competitie moeilijk te maken. Het spelbeeld was na rust niet anders: Dortmund maakte niets klaar en de frustratie was af te lezen van het gezicht bij onder meer Mats Hummels, Hazard en Haaland.

De frustratie bij Dortmund werd nog groter toen Ismail Jakobs 25 minuten voor tijd voor de 2-1 tekende. Vanuit de omschakeling dook hij op voor het doel van Marwin Hitz, om vervolgens hard uit te halen. In de slotfase kreeg Haaland een grote kans op de stand gelijk te trekken. Op aangeven van Reinier schoot de Noor echter hard naast. Vlak voor tijd kreeg Haaland toch nog zijn doelpunt waar hij zo hard naar op zoek was. Na een goede actie van Ansgar Knauff op de rechterflank kreeg Haaland de bal voor zijn voeten en schoot hij van dichtbij raak. Met nog maar een paar minuten op de klok redde hij een punt voor Dortmund.

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1-2

De bezoekers zaten al snel op rozen in Bremen, daar een vrije trap van Maximilian Arnold in de negende minuut in het eigen doel werd gekopt door Joshua Sargent. Daarna was het de beurt aan Weghorst. De veelbesproken spits is dit seizoen op stoom in het shirt van Wolfsburg, maar kreeg desondanks geen uitnodiging voor het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer. Weghorst haalde zijn gram in de 42ste minuut door de 0-2 te maken. Het was alweer zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga. Kevin Mohwald deed op slag van rust nog wat terug namens Werder Bremen, de nummer twaalf van de competitie. In de tweede helft kwam de overwinning van Wolfsburg niet meer in gevaar en komt het op 48 punten en groeit het geloof in directe kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.