Wout Weghorst geeft met manier van juichen signaal aan Frank de Boer

Zaterdag, 20 maart 2021 om 16:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:39

Wout Weghorst heeft zaterdag zijn zeventiende doelpunt van het seizoen in de Bundesliga gemaakt. De 28-jarige spits van VfL Wolfsburg, die tot verbazing van velen niet is uitgenodigd voor het Nederlands elftal, maakte tegen Werder Bremen vlak voor rust het tweede doelpunt van zijn ploeg (1-2 ruststand). Het was voor Weghorst zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga, waarmee hij de vijfde Nederlander werd die dat aantal heeft gehaald.

Het doelpunt van Weghorst kwam met enig fortuin tot stand. Xaver Schlager zette op de helft van Werder Bremen een blok en zag de bal zo gelukkig doorrollen naar Weghorst, die vrij voor doelman Jiri Pavlenka kwam te staan. De centrumspits van Wolfsburg dribbelde op de Tsjech af en plaatste de bal rustig in de verre hoek: 0-2. Weghorst besloot zijn treffer te vieren als een leeuw, een duidelijk signaal aan bondscoach Frank de Boer.

?? Wout Weghorst maakt zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga! Hij werd deze week niet geselecteerd voor Oranje, maar juicht nu wel als een leeuw ?? pic.twitter.com/nI3DVIYuMl — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2021

In de media was vrijdag al veel te doen om de beslissing van De Boer om Weghorst niet op te roepen. "Weghorst moet er gewoon bijzitten", zei Youri Mulder tegenover De Telegraaf. "Dat heeft hij verdiend. Als je al drie seizoenen lang zulke aantallen goals maakt in een competitie als de Bundesliga, dan hoor je geselecteerd te worden", aldus Mulder, die ook een kanttekening plaatste: "Het is wel zo dat de spitsen die al bij Oranje zaten het goed hebben gedaan. En dat Luuk de Jong bijvoorbeeld de rol van pinchhitter heel goed invult. Maar dan neem je als bondscoach maar een keer een extra spits mee."

Ook Valentijn Driessen van De Telegraaf nam het op voor Weghorst, maar het uitblijven van een uitnodiging wel aankomen. "De keuze over Weghorst heeft hij eerder gemaakt. Ik denk dat hij ook denkt dat hij met Luuk de Jong een betere pinchhitter heeft. Normaal gesproken zou Weghorst het natuurlijk gewoon verdienen om in de selectie te zitten, als je ziet wat hij presteert. Ronald Koeman heeft hem toen bij de selectie gehad. Die heeft hem toen ook meegemaakt."