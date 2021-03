Antonio Conte brengt Mancini in verlegenheid met drastisch besluit

Zaterdag, 20 maart 2021 om 15:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:50

Antonio Conte weigert zijn spelers af te staan voor de komende interlandperiode, zo melden verschillende Italiaanse media. De trainer van Internazionale werd met zijn ploeg afgelopen week getroffen door een corona-uitbraak, waar ook Stefan de Vrij het slachtoffer van werd. De verdediger ziet door de positieve coronatest de interlands met het Nederlands elftal aan zijn neus voorbij gaan. Om te voorkomen dat meerdere spelers van Inter het virus oplopen, dringt Conte erop aan om zijn spelers in Milaan te houden.

Italiaanse media berichten dat er de afgelopen dagen geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen en toch weigert Conte zijn spelers af te staan. De trainer vreest voor nieuwe besmettingen als zijn spelers de hele wereld afreizen voor de interlandperiode, wat de koploper van de Serie A niet kan gebruiken in de strijd om de eerste landstitel sinds 2010. De drastische maatregel zou vooral grote gevolgen hebben voor Roberto Mancini, die als bondscoach van Italië een deel van zijn selectie ziet wegvallen.

Alessandro Bastoni, Nicolò Barella en Stefano Sensi kregen vrijdag allemaal te horen dat ze zich zondag bij de nationale ploeg van Italië kunnen melden, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is afhankelijk van de lokale gezondheidsautoriteiten. Het drietal krijgt niet eerder dan maandag te horen of ze wel of niet mogen aansluiten. Een besluit waar Conte niet op wil wachten. Italië staat de komende interlandperiode tegenover Noord-Ierland (25 maart), Bulgarije (28 maart) en Litouwen (31 maart).

Het is al de hele week hommeles bij Inter, dat vijf spelers positief getest zag worden en ook een deel van de technische staf weg zag vallen door besmettingen. De uitbraak heeft zeer waarschijnlijk zondag plaatsgevonden in de spelersbus, toen Inter aantrad tegen Torino (1-2 overwinning). De lokale gezondheidsautoriteiten in Milaan hebben besloten dat de volledige selectie tot zondag middernacht in quarantaine moet, wat ertoe heeft geleid dat het duel met Sassuolo van zaterdag is afgelast. Binnenkort zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt.