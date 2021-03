Redmond maakt met glansrol einde aan bekerdroom van Danjuma

Zaterdag, 20 maart 2021 om 15:08 • Laatste update: 15:11

Southampton heeft zich zaterdagmiddag vrij eenvoudig geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. Het team van manager Ralph Hasenhüttl was op bezoek bij Bournemouth met 0-3 te sterk. De nummer zeven van de Championship had weinig in te brengen tegen the Saints, die zich bij de laatste vier voegen door twee goals van Nathan Redmond en een van Moussa Djenepo.

Southampton leek al snel op voorsprong te komen via Cameron Carter-Vickers, maar zijn treffer na tien minuten werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na 37 minuten spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Waar Bournemouth dacht aan aanvallen, sloeg Southampton vanuit de counter toe. Met een bekeken steekbal bood Redmond een kans aan Djenepo, die scoorde in de verre hoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust kreeg Bournemouth, waar Arnaut Danjuma Groeneveld negentig minuten op het veld stond, een stevige tik te verwerken. In blessuretijd ging Redmond aan de dribbel en schoot hij op fraaie wijze raak in de kruising. Direct na rust zette de thuisploeg aan in de hoop op de aansluitingstreffer. Southampton hield echter eenvoudig stand en gaf geen grote kansen weg. Waar Bournemouth veel moeite had om tot uitgespeelde kansen te komen, ging dat voor de nummer veertien van de Premier League een stuk makkelijker.

Vanuit het niets schoot Che Adams raak in de 54ste minuut. Echter, de VAR constateerde buitenspel en een handsbal. De treffer van de aanvaller werd derhalve afgekeurd. Niet lang daarna kreeg Bournemouth alsnog de genadeklap te verwerken. Opnieuw was het Adams die de trekker overhaalde vanuit de rebound. Met nog een halfuur op de klok speelde Bournemouth een verloren wedstrijd.