‘Manchester City maakt werk van linksback van zeventig miljoen euro’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 14:08 • Laatste update: 14:16

Manchester City wil zich de komende transferperiode versterken in verdedigend opzicht. Volgens transferexpert Fabrizio Romano mikt de lijstaanvoerder van de Premier League op de komst van een nieuwe linksback en zijn de pijlen gericht op Nuno Mendes van Sporting Portugal.

Eenvoudig wordt het aantrekken niet aangezien de achttienjarige Mendes een ontsnappingsclausule ter hoogte van zeventig miljoen euro in zijn contract heeft staan. Manchester City wil hem graag inlijven, maar niet voor zo’n hoog bedrag. Welk bedrag the Citizens wel voor hem over hebben weet Romano niet te melden. De journalist schrijft op Twitter dat veel clubs in de race zijn voor de verdediger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mendes werd opgeleid bij Sporting en brak vorig seizoen door in het eerste elftal. Dit seizoen mag hij zich een vaste basisspeler noemen in het team van trainer Rúben Amorim. In negentien competitiewedstrijden was hij deze jaargang goed voor een doelpunt en een assist. Eerder werd hij in al diverse buitenlandse media in verband gebracht met clubs als Liverpool, Manchester United, AC Milan en Juventus.

Mendes werd op jonge leeftijd gescout door Benfica en FC Porto, maar koos voor de opleiding van Sporting, waar ook spelers als Cristiano Ronaldo, Luis Figo en João Moutinho werden opgeleid. De linkspoot is een aanvallend ingestelde back, die volgens A Bola afgelopen zomer bovenaan het wensenlijstje van Liverpool-manager Jürgen Klopp stond. Een bod van 22 miljoen euro was niet genoeg, daar Sporting vasthield aan de vraagprijs van 45 miljoen euro. Met een nieuw contract tot medio 2025 is zijn afkoopsom hard gestegen.