Malen, Teze en Stengs delen bericht: ‘Hij noemde me een fucking aap’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 13:22 • Dominic Mostert

Glen Kamara heeft zijn verhaal gedaan over het vermeend racistische incident dat donderdag plaatsvond tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Rangers FC en Slavia Praag. De centrale middenvelder van de Schotse topclub stelt in een statement dat Ondrej Kúdela, verdediger van Slavia Praag, hem een 'fucking monkey' noemde op het veld. Zelf beweerde Kúdela vrijdag dat hij a fucking guy zei tegen Kamara.

Kamara deelt zijn statement via sociale media. Het bericht wordt veel gedeeld door andere voetballers: onder meer Donyell Malen, Jordan Teze, Cody Gakpo, Calvin Stengs, Rajiv van La Parra en Liam Kelly hebben het bericht in hun Instagram Story gezet. Spelers als Jesse Lingard, Kevin-Prince Boateng, Alexander Iwobi en Noa Lang hebben het statement geliket. "Er is geen plek voor racisme of enige vorm van onverdraagzaamheid in het voetbal", stelt Kamara. "Sinds de zomer hebben velen van ons geknield uit solidariteit met zij die hun leven verloren door raciaal geweld. Als UEFA echt 'de rode kaart wil tonen', dan moeten we stoppen met tokenism (symbolische inspanningen, red.) en een zero-tolerance-houding aannemen."

"Ik verwacht van mezelf en van andere spelers niet dat ze rassenhaat tolereren, op het veld of daarbuiten", vervolgt de verdediger, wiens club werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Europa League na een 0-2 nederlaag. "De smerige uitingen van Ondrej Kedel werden gedaan op een internationaal podium, en als de UEFA niet optreedt, wordt dat gezien als groen licht voor racisme. Tijdens de wedstrijd tegen Slavia Praag discussieerde Kedel met een speler van Rangers en toen ik ertussen probeerde te komen, zei hij dat ik mijn mond moest houden. Daarna zei hij: 'Eén seconde, vriend.' Hij kwam naar me toe, bedekte zijn mond, en zei in mijn oor: 'Je bent een fucking monkey, dat weet je zelf ook.'"

Het veelbesproken incident vond plaats in de slotfase van het Europa League-duel op Ibrox. Kúdela liep met de hand voor zijn mond richting Kamara, waarna een flinke woordenwisseling ontstond tussen beide spelers. De Rangers-speler maakte daarna een behoorlijk emotionele indruk. Aan de zijlijn volgde al snel een discussie tussen Gerrard en Jindrich Trpisovsky, de coach van Slavia Praag. De wedstrijd werd ondanks de ruzie gewoon uitgespeeld, al hadden de spelers van de thuisclub van Gerrard voortijdig van het veld mogen stappen. Na afloop zei Gerrard dat hij Kamara 'voor honderd procent' gelooft en dat het incident 'niet onder het tapijt' geveegd dient te worden door de UEFA.

"Ik was geschokt en ontdaan door zo'n racistische uiting van een profvoetbal", vervolgt Kamara. "De bewering van Kedel dat hij me slechts uitschold en zei 'You're a fucking guy' is een volslagen leugen waar snel doorheen geprikt zal worden. Zijn daad was bewust en voorbereid, maar hij was luid genoeg voor mijn ploeggenoot Bongani Zungu om het te horen. Ik ben dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun van mijn team, onze club en in het bijzonder onze trainer Steven Gerrard. Ik wil niet alleen de fans van Rangers bedanken, maar de fans uit de hele voetballerij en daarbuiten die racisme aanstippen. Niet alleen het racisme richting mij, maar ook dat richting Kemar Roofe, die racistische tirades moest verduren op Instagram."

Kamara doelt op de reacties die Roofe, zijn ploeggenoot bij Rangers, kreeg na een zware overtreding op doelman Ondrej Kolar van Slavia. De keeper kreeg in de 62ste minuut de schoen van Roofe vol in zijn gezicht en moest zich per brancard laten vervangen. Hoewel Roofe niet de bedoeling had om Kolar te blesseren, kreeg hij voor zijn hoge karatetrap een directe rode kaart. Het leidde tot heftige reacties op sociale media. "Wij als zwarte spelers zijn doodmoe van de vrijheid die zulke onverdraagzame mensen krijgen om hun haat te paraderen op sociale media en we vragen ons af wat er moet gebeuren voordat bedrijven als Instagram actie ondernemen", concludeert Kamara.