Memphis Depay krijgt dispensatie en kan reizen met Oranje

Zaterdag, 20 maart 2021 om 12:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:49

De Franse overheid heeft een uitzondering gemaakt op de verplichte quarantaineregeling, waardoor Memphis Depay maandag aan kan sluiten bij Oranje voor de komende interlandperiode. Dat meldt de KNVB zaterdagmiddag. De aanvaller van Olympique Lyon hoeft bij terugkeer in Frankrijk dus niet een week in quarantaine, ondanks dat hij gaat reizen naar gebieden buiten de Europese Unie.

Volgens regelgeving van de Franse overheid moeten personen die afreizen naar gebieden buiten de Europese Unie bij terugkeer in Frankrijk verplicht zeven dagen in quarantaine, waardoor Depay een week niet beschikbaar zou zijn voor zijn club Olympique Lyon. Vrijdagavond deed hij via Twitter een oproep aan premier Emmanuel Macron. "Franse regering, mag ik me alsjeblieft bij Oranje voegen op maandag. Dat zou wel zo eerlijk zijn, want jullie maken ook een uitzondering voor de nationale ploeg van Frankrijk voor wedstrijden buiten Europa!!!!", schreef de aanvaller, die Macron specifiek tagde in het bericht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de regels van de FIFA mocht Olympique Lyon ervoor kiezen om Depay niet af te staan aan Oranje, indien er geen dispensatie werd verleend voor de quarantaineperiode. Vrijdagmiddag werd Depay tijdens een persconferentie van Olympique Lyon gevraagd naar de situatie. "Het is heel vreemd. In Kazachstan, waar Frankrijk gaat spelen, zijn meer besmettingen dan in sommige Afrikaanse landen. Het is niet eerlijk, dus hopelijk wordt er een verstandige beslissing genomen", reageerde Depay. "Het is altijd een eer om voor Oranje uit te komen. We hopen allemaal dat we naar onze nationale ploegen kunnen. In de toekomst zijn rechtlijnige beslissingen nodig als het aankomt op interlands."

"We moeten in deze tijd als landen elkaar steunen en als je maatregelen neemt voor één groep, bijvoorbeeld dat Afrikaanse spelers niet mogen reizen, ziet dat er niet fraai uit. Dat lijkt dan op discriminatie", voegde Depay toe. De wedstrijden tegen Turkije (woensdag 24 maart) en Gibraltar (dinsdag 30 maart) vinden plaats buiten de Europese Unie. Tussendoor speelt Oranje op zaterdag 27 maart in Amsterdam tegen Letland. Depay werd vrijdag opgenomen in de definitieve selectie voor de drie interlands.