‘Erling Braut Haaland hakt knoop door over toekomstige club’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 10:22 • Chris Meijer • Laatste update: 10:26

Real Madrid heeft signalen ontvangen dat Erling Braut Haaland vroeg of laat voor de Koninklijke wil spelen, zo weet Marca te melden. De Spaanse sportkrant schrijft dat het in het voordeel van Real Madrid is dat Mino Raiola de belangen van de twintigjarige spits behartigt. Er wordt overigens wel benadrukt dat de Spaanse grootmacht nog om de tafel moet met Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund nam Haaland in januari 2020 voor twintig miljoen euro over van Red Bull Salzburg. De statistieken van de Noorse spits sinds zijn komst naar Duitsland zijn buitenaards: 47 doelpunten en 11 assists in 48 officiële wedstrijden. Hierdoor verloopt het uitgestippelde plan sneller dan gedacht. Aanvankelijk werd er door Haaland en zijn entourage ingezet op een volgende stap in de zomer van 2022, maar door zijn buitengewone prestaties gaat dit mogelijk al sneller gebeuren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Real Madrid zou men inmiddels te horen hebben gekregen dat Haaland op een dag in het shirt van de Koninklijke wil spelen. Dat Raiola zijn zaakwaarnemer is, wordt door Marca als voordeel voor Real Madrid beschouwd. Haaland heeft echter nog een contract tot medio 2024 bij Borussia Dortmund, waardoor gecompliceerde onderhandelingen in het verschiet lijken te liggen. De zevenvoudig international voor Noorwegen werd de voorbije maanden gelinkt aan de gehele Europese top, onder wie Barcelona.

Een andere naam die de afgelopen maanden haast onophoudelijk in verband wordt gebracht met Real Madrid, is die van Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain heeft de 22-jarige spits een aanbieding gedaan om zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen, maar daar twijfelt hij over. Mbappé wil uitgroeien tot een leider binnen het elftal van les Parisiens en dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Naast Neymar rept Marca ook over de mogelijke komst van Lionel Messi en Sergio Agüero, die bij Manchester City in het bezit is van een aflopend contract.

Zolang Mbappé bij PSG in het bezit is van een in 2022 aflopend contract, lijkt een zomers vertrek voor de hand te liggen. Les Parisiens willen koste wat het kost voorkomen dat de aanvaller in zijn laatste contractjaar terechtkomt, waardoor hij óf zijn contract moet verlengen óf komende zomer verkocht zal worden. Real Madrid is op de hoogte van deze situatie van Mbappé en hoopt daarvan te kunnen profiteren.