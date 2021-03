Van Gangelen: ‘Ik moet nog steeds nadenken waar ik parkeer bij De Kuip’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 09:17 • Laatste update: 09:19

Jan Joost van Gangelen heeft lang last gehad van het onderonsje met Graziano Pellè in maart 2014. De toenmalige spits van Feyenoord zei na afloop van de thuiswedstrijd tegen de presentator en verslaggever dat hij een ‘Ajax-hoofd’ heeft. Van Gangelen vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij er daardoor nog steeds over moet nadenken waar hij zijn auto bij De Kuip neerzet.

Na de 1-2 nederlaag tegen Ajax zei Van Gangelen tegen Pellè dat de mentaliteit leek te ontbreken bij Feyenoord. Toen de verslaggever daarop doorging, vroeg de Italiaanse spits aan hem voor welke club hij is. Van Gangelen zei dat hij geen enkele club aanhangt, waarop Pellè reageerde: “Ik denk dat je voor Ajax bent. Je hebt het gezicht van een Ajax-supporter.”

“Lang”, antwoordt Van Gangelen op de vraag of hij lang last heeft gehad van het interview met Pellè. “Daar ben ik eerlijk in. Tot dat ene interviewtje zat ik in de Kuip altijd op zo'n oud plastic stoeltje naast Carlo de Leeuw (de vorig jaar overleden materiaalman van Feyenoord, red.), pal langs het veld. Niks aan de hand. Nooit. Als ik langs die fanatieke Feyenoorders liep op de onderste rijen, ging het van Josie dit en Josie dat. Sindsdien is dat wel echt anders geworden. Ik moet nog steeds nadenken waar ik mijn auto parkeer bij De Kuip. Dat soort stomme dingen.”

“Terwijl ik juist heel graag onder de mensen ben, zéker onder Rotterdammers. Prachtvolk. Ik kom uit een gemengd gezin: mijn vader kwam uit Delft, écht Feyenoord-gebied, en mijn moeder komt uit Amsterdam. Het is wel enigszins gekalmeerd, de ergste verwensingen op sociale media zijn achter de rug. Maar ik heb er wel mee gezeten. Ik kan daar nu heel stoer over doen, maar het was gewoon niet leuk”, gaat Van Gangelen verder. Hij stelt dat je vanzelf een olifantenhuid krijgt door de ‘clubgerelateerde emoties’ in het voetbal.

“Ik ben echt wel wat gewend inmiddels. Maar mijn huid is niet zo dik als die van bijvoorbeeld Kenneth Pérez, die gewoon lacht om de grootste idioten die op Twitter achter hem aan zitten. Ik weiger doodsbedreigingen en allerlei teksten over mijn kinderen normaal te vinden”, zegt de verslaggever en presentator van ESPN. Hij haalt eveneens de mensen als Özcan Akyol of Sander Schimmelpenninck aan, die in het ‘politieke en maatschappelijke domein’ hun mening geven. “De drek die er dan over je heen komt, niet normaal. Daar zou ik geen trek in hebben.”